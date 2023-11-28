Торговые сети определились с графиками работы на Рождество и Новый год

Ни один из магазинов крупнейшей в Литве сети Maxima не будет работать в первый день Рождества и первый день 2024 года. 24 декабря магазины сети Maxima будут работать до 7 часов вечера, а 26 декабря откроются на час позже — с 9 утра. 31 декабря все магазины Maxima будут работать лишь до 7 вечера.

По данным Norfa, сеть будет закрыта 25 декабря и 1 января. 24 декабря магазины будут работать до 18:00, 26 декабря — с 10:00, а 31 декабря — до 20:00.

Тем временем, Lidl сообщает, что, в отличие от 2022 года, в этом году сеть будет работать меньше 31 декабря, т.е., магазины закроются в 7 вечера. Магазины Lild также будут закрыты в первый день Рождества и Новый год. Помимо сокращенного времени работы в канун Нового года, магазины Lild в Рождественский Сочельник (24 декабря) закроются в 17:00 и 26 декабря будут работать с 10:00 до 20:00.