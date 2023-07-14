Торговые места на Празднике моря в Клайпеде в этом году подорожали на 40%

По данным портала, предприниматели, несогласные с таким подорожанием, даже пытались инициировать петицию, тем не менее все торговые места были выкуплены, а те, кто не успел, согласны даже на двойную цену.

"В этом году квадратный метр в самых непопулярных зонах ярмарки подорожал с 23 до 33 евро. Самые дорогие – от 40 до 50 евро. Самое дешевое трехдневное торговое место на ярмарке Праздника моря подорожало со 128 до 192 евро (за 6 кв. м), самое дорогое — с 360 до 450 евро (за 9 кв. м).

По словам организатора праздника, руководителя общественного учреждения Klaipėdos šventės Эгле Шульске, размеры сбора на ярмарке Праздника моря последний раз повышались в 2016 году. Деньги, собранные с участвующих в ярмарке предпринимателей, идут на организацию Праздника моря", — пишет Vakarų ekspresas.