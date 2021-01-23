Торговые центры борются с жителями, оставляющими автомобили на парковках: плата 5 евро в час

Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите сказала Delfi, что их сеть считает, что стоянка у магазинов предназначена для покупателей, а не для жителей соседних домов.

"Мы хотим создать условия для того, чтобы было легче делать покупки, поэтому ввели плату за продолжительную стоянку. В Литве у нас 54 магазина, платные стоянки у 23 из них", – сказала она.

В большинстве случаев платить надо за стоянку больше 1,5 часа как днем, так и ночью, поскольку 1,5 часов достаточно для того, чтобы купить все необходимое.

"Зимой по ночам стоянки чистят от снега, поэтому важно, чтобы на них не оставляли машины", – сказала Скерсите.

Правда, есть один магазин, около которого стоянка в ночное время (с 23 до 7 ч.) обойдется в 5 евро за час.

Сколько ТЦ получает за счет платы за стоянку, Скерсите не могла сказать, поскольку администрирует этот налог компания Unipark.

Пресс-секретарь сети Maximа Эрнеста Дапкене сказала, что стоянки около магазинов Maxima предназначены для клиентов и неважно, есть на них шлагбаумы или нет, время стоянки ограничено.

"Шлагбаумы есть у 6 магазинов в Вильнюсе, а также около магазинов в Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Паневежисе и Паланге.

На стоянках Maxima, в зависимости от места, можно бесплатно оставить машину на 2-3 часа. Около больших ТЦ можно стоять дольше, чем около маленьких", – сказала она.

Дапкене сказала, что плата за стоянку у ТЦ - не новость, ее взимают уже несколько лет, а цена зависит от места, в котором находится магазин.

"Например, в Вильнюсе плата составляет 2 евро за 30 минут", – сказала пресс-секретарь сети. По ее словам, на ночь на этих стоянках вообще нельзя оставлять машины, чтобы они не мешали уборке.

"Если машина стоит на стоянке несколько дней или даже дольше, мы обращаемся в полицию и просим увезти ее, но такие случаи бывают нечасто", – сказала Дапкене.

Представитель Rimi Lietuva Миндаугас Жилинскас сказал, что первая площадка около магазина их сети, которая стала платной, появилась в 2015 году, сейчас их 8. Такое решение было принято, чтобы клиенты могли спокойно найти место для парковки, чтобы стоянку не занимали другие люди (жители соседних домов или работники офисов).

На стоянка около ТЦ Rimi машину бесплатно можно оставить на 2 часа, реже на 1-1,5 часа. За каждый дополнительный час надо платить 2 евро.

Осенью прошлого года около одного магазина Rimi жителям соседних домов разрешили парковаться с 22 до 8 ч., чтобы помочь с решением проблемы мест парковки в районе.

"Если не будет случаев злоупотребления, мы обсудим такую возможность и на других стоянках", - сказал он. Жилинскас рассказал, что на стоянке около Rimi на ул. Кедру жители и работники находящихся рядом офисов могут арендовать место для машины.

Жилинскас сказал, что бывают случаи, когда оставленные машины со стоянок увозят на эвакуаторе.

Пресс-секретарь Iki Вайда Будрене сказала, что около их магазинов стоянки есть разные - и платные и бесплатные. Ночью на них нельзя оставлять автомобили, это регулируется специальными дорожными знаками. На платных стоянках можно бесплатно оставить машину на 2 часа, за дополнительное время придется платит 1-2 евро в час. Дороже плата в центре (2,5 евро в час), где рядом находятся офисы, работники которых иногда пытаются оставить автомобили на стоянке около ТЦ.

Представитель сети Norfa Дарюс Рилишкис сказал, что у сети есть 150 магазинов, а платные стоянки только около 5 из них: 4 в Вильнюсе и 1 в Клайпеде, бесплатно можно оставить машину на 1,5-2 ч., за каждый дополнительный час придется заплатить 0,5-1 евро.