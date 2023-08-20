Торговля рыбой на взморье в самом разгаре: стоят очереди, отдыхающие денег не считают

"Приходит больше групп иностранцев, которые пробуют нашу рыбу - американцы, канадцы, французы, испанцы. Этим летом у нас были клиенты из Новой Зеландии, Китая, Японии. Стало больше немцев, некоторые надолго останавливаются в Ниде. Иностранцам нравится, что они могут видеть процесс копчения на месте, они берут еще теплую рыбу, сразу из коптильни", – сказал Delfi Донатас Мираускас из Ниды.
По его словам, особенно много клиентов приходит в жару.
"В последнее время мы коптим рыбу три раза в день, люди могут приходить за ней в 12.30, 16 и 19.30 ч. В начале лета достаточно двух раз в день. В прошлом году было так, что коптили по четыре раза в день. В этом году погода немного хуже, но на количество клиентов жаловаться не можем", – заметил предприниматель.
Что касается цен, то в этом году они такие: "Скумбрия и окунь – по 7 евро, лещ – в зависимости от размера 5-12 евро, сом – 12-25 евро, килограмм угря – 55 евро, средний угорь может стоить 30-35 евро".
Донатас сказал, что за последние два года рыба подорожала на 2-3 евро.
"Инфляция, на многое цены выросли", – заметил он.
По словам предпринимателя, сначала отдыхающие разбирают леща, окуня и скумбрию, угрей коптят меньше.
"Угрей заказывают заранее, их бывает меньше, их быстро раскупают", – заметил Донатас.
Он сказал, что эта рыба - не из Балтийского моря, как думают многие.
"У нас недостаточно соленая вода, слишком теплая и не глубокая, здесь мы столько рыбы не поймаем, сколько коптим. Угрей сейчас ловить запрещено, их мы везем из Польши и Эстонии, другие привозят из Голландии. Скумбрия - из Норвегии, морские окуни – из Северной Ирландии, Исландии или Дании, кальмары – из Испании", – сказал предприниматель.
Он заметил, что иногда туристы ждут по два часа, когда будет готова рыба.
"Бывало, что очередь стояла до Куршского залива – стояли по 100-120 человек. Всем нравится есть свежую рыбу, это можно сделать у нас за столиками, заказать напитки", – сказал Донатас.
Торговец из Паланги Мартинас Йонайтис сказал Delfi, что здесь туристы чаще покупают леща и скумбрию.
"Лещ стоит 5-10 евро, скумбрия – 4-5 евро. Чем меньше рыба, тем ниже цена. Одни хотят рыбу поменьше, другие побольше", – сказал палангский предприниматель.
Правда, некоторые покупатели покупают много рыбы, везут ее в Вильнюс, в Каунас, чтобы угостить своих коллег.
"Хорошо идут кальмары, их цена – 1-10 евро. Мы постоянно пополняем ассортимент, везем рыбу и днем – утром, вечером, раскупают рыбу. Днем пополняем, в выходные привозим еще больше рыбы, поскольку потоки покупателей больше", – сказал Мартинас.