Торговля рыбой на взморье в самом разгаре: стоят очереди, отдыхающие денег не считают

"Приходит больше групп иностранцев, которые пробуют нашу рыбу - американцы, канадцы, французы, испанцы. Этим летом у нас были клиенты из Новой Зеландии, Китая, Японии. Стало больше немцев, некоторые надолго останавливаются в Ниде. Иностранцам нравится, что они могут видеть процесс копчения на месте, они берут еще теплую рыбу, сразу из коптильни", – сказал Delfi Донатас Мираускас из Ниды.

По его словам, особенно много клиентов приходит в жару.

"В последнее время мы коптим рыбу три раза в день, люди могут приходить за ней в 12.30, 16 и 19.30 ч. В начале лета достаточно двух раз в день. В прошлом году было так, что коптили по четыре раза в день. В этом году погода немного хуже, но на количество клиентов жаловаться не можем", – заметил предприниматель.

Что касается цен, то в этом году они такие: "Скумбрия и окунь – по 7 евро, лещ – в зависимости от размера 5-12 евро, сом – 12-25 евро, килограмм угря – 55 евро, средний угорь может стоить 30-35 евро".