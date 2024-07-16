Торговцы в ужасе: в магазинах воруют и интеллигенты, и детсадовцы

По данным Ассоциации торговых компаний, количество краж из магазинов за два года удвоилось, а наносимый ворами ущерб включают в цену на товары.
„За повторные нарушения, т.е. кражи из магазинов, этих людей какое-то время можно было бы не пускать в магазины. Наверное, неважно, как долго их не пускали бы, важнее сам факт, что их можно не впускать“, – сказала глава ассоциации Рута Вайнене.
Такие же санкции хотели бы применять не только магазины, но и заправки. Минюст намерен в ближайшее время представить свою оценку этой заявки.
Торговцы в ужасе: воруют не только асоциальные люди, но и с виду приличные клиенты интеллигентного вида, детсадовцы и ученики начальной школы. По словам директора магазина Vasaris в Паневежисе Мигле Груздене, кражи – рутина их работы.
„В первую очередь надо повышать менталитет наших людей, но это долгосрочная стратегия, она нуждается в больших инвестициях. Ее результат можно увидеть только спустя десятилетия“, – считает она.
По словам Груздене, каждый раз после краж приходится обращаться в полицию. Охранники также обмениваются информацией о „профессиональных“ ворах. Нередко они ездят из города в город и „работают“ в магазинах не по одному.
„У нас бывают и случайные и „штатные“ воры, для которых это образ жизни, они ездят из города в город и воруют из магазинов. Мы сотрудничаем с другими магазинами, обмениваемся информацией“, – рассказала Груздене.
По ее словам, когда просматриваешь записи видеокамер, видно, кто пришел за покупками, а кто - воровать.
„Когда в очередной раз попадается тот же вор, достаточно показать ему видео и он добровольно возмещает ущерб. Если удается украсть один раз, не значит, что такое будет и на следующий“, – подчеркнула Груздене.
Ее шокировал тот факт, что воруют не только взрослые, но и дети. Если взрослые крадут алкоголь, кофе, дорогую колбасу, то дети – сладости. Работники магазинов отмечают, конфеты воруют дети из тех семей, которые точно могут себе позволить купить ребенку сладости.
„Воруют даже детсадовцы и первоклассники. Когда воруют дети, мы их жалеем, передаем родителям. Не хочется портить ребенку биографию такими записями. Родители обычно бывают в шоке“, – сказала Груздене.
Владелец магазина Bičiulis Нериюс Гваздаускас считает, что воры – проблема всех магазинов. По его словам, воруют все: алкоголь, кофе, мясные изделия, сыр, косметику, дорогие вещи.
„Реальные масштабы краж выясняются во время ревизии, но конкретно сказать сложно, ведь бывают не только кражи, но и ошибки людей, может, какой-то товар не прошел через кассу или что-то еще“, – сказал Гваздаускас.
„Мы поддерживаем идею не впускать попавшихся на краже не первый раз людей в магазин, поскольку штрафы небольшие и воров не отпугивают. Эту проблему надо решать, ведь ущерб надо компенсировать. Нам приходится включать его в цену“, – сказал Гваздаускас.
Воры „работают“ и на рынках. Директор Паневежского центрального рынка Аста Пачекаюте сказала, что нередко воруют помидоры, копченую колбасу.
Чаще воры заглядывают в отделы с промтоварами или одеждой. Ботинки украсть сложно, поскольку их парами не выставляют, а вот носки, нижнее белье, перчатки, блузки воруют.
„Приходит человек примерить одежду и незаметно берет другую. На рынке у нас немало видеокамер, поэтому такие случаи удается зафиксировать“, – сказала Пачекаюте.
Администрация рынка отмечает, что появляются и нелегальные торговцы из других стран, которые ходят по рынку и предлагают дешевые духи, одежду, ножи и др. Обычно такие люди продают краденые вещи.
„Мы не даем им место для торговли, прогоняем, но они возвращаются. Мы не первый год боремся с такими нелегальными торговцами. Просим покупателей проявить сознательность, не покупать у них, чтобы не поощрять кражи“, – сказала Пачекаюте.
Представитель Паневежской полиции Одета Юкнюте напомнила, что уголовная ответственность за кражи грозит, если украдены вещи на сумму больше 150 евро.