Торговцы: в магазинах, где будут обслуживать только клиентов с "паспортами возможностей", маски только рекомендуются

Напомним, что с 13 сентября в магазинах площадью больше 1500 кв. м могут обслуживать только клиентов с "паспортами возможностей" или другими документами (справкой о том, что человек переболел ковидом, результатом теста на антитела). Лицам младше 16 лет такой документ не нужен.

Вайнене подтвердила, что по действующим правилам, в магазинах, где обслуживают только клиентов с "паспортом возможностей" маски необязательны, их только рекомендуют надевать. "Но только там, где все покупатели только с паспортом", - заметила она.

Пресс-секретарь Maxima Эрнеста Дапкене сказала, что в больших магазинах маски с 13 сентября только рекомендуются, а в остальных остаются обязательными.

Пресс-секретарь Iki Вайда Будрене подтвердила, что такой порядок с 13 сентября будет действовать и в магазинах их сети. По ее словам, "паспорта возможностей" будут проверять охранники.

Представитель сети Norfа Дарюс Рилишкис пока не мог ответить на этот вопрос, поскольку порядок еще согласовывают с Минздравом.

Вайнене сказала, что не все ограничения легко воплотить в жизнь.

"В больших магазинах большие потоки покупателей, особенно в часы пик, проверка там будет сложной задачей. Прогнозируют очереди, конфликты, всякое будет. В других странах нигде такого нет, за исключением Кипра. Видимо, это связано со сложным осуществлением порядка. В ЕС нигде, кроме Кипра, "паспорт возможностей" не проверяют", – сказала она и подчеркнула, что проверка документа - непростая задача.

"Речь идет о 10 документах – поэтому проверяющий должен быть и хорошим математиком и полиглотом. Ведь, если представят справку от врача о вакцинации, надо посчитать, сколько недель/дней прошло с момента второй прививки. Он должен разбираться в вакцинах. OА полиглотами - потому что могут предъявлять документы, полученные за границей", – сказала Вайнене.

По ее подсчетам, в среднем в большом магазине бывает по 2500-4000 клиентов в день, а во всей Литве за день магазины посещают около миллиона человек.

Вайненен сказала, что торговцы будут индивидуально решать вопрос порядка проверки "паспорта возможностей".