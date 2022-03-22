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В Литве в ближайшее время больше всего подорожают подсолнечное масло, хлеб и свинина. Это прогноз некоторых участников рынка. Однако они успокаивают, говоря, что дефицита не будет, несмотря на то, что Украина объявила о запрете на экспорт части продуктов, сообщают журналисты LNK.
Торговцы: три продукта питания подорожают больше всего
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Уже подорожало зерно, мука и газ, поэтому вопрос подорожания хлеба – только опрос времени.

"Самый дешевый хлеб, который стоит 30-35 центов, скорее всего, подорожает вдвое", – сказал глава сети Norfa Дайнюс Дундулис.

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По его прогнозам, подорожает также рапсовое и подсолнечное масло. До войны в Украине бутылка масла стоила не больше 2 евро, сейчас уже нет масла дешевле 2 евро.

"Оно будет стоить 2,5-3 евро", – сказал Дундулис.

По его словам, больше всего подорожает мясо: свинина будет на 60-70% дороже. Хотя мясо дорожает уже сейчас, по данным производителей, даже самая высокая на сегодняшний день стоимость мяса не покрывает себестоимость. Причина подорожания свинины - подорожание кормов в результате войны России в Украине.

"Сырьевая свинина, которую мы покупаем у свиноводов, уже подорожала на 65%. Это значительное подорожание", – сказал предприниматель.

Специалисты отмечают, что подорожает также молоко и молочные продукты, поскольку коров кормят тем же подорожавшим зерном.

Представитель портала Pricer.lt Пятрас Чепкаускас сказал, что молоко в Литве стоит дороже, чем в среднем в ЕС. По его словам, не стоит удивляться, если в Литве появится молочка из Франции.

"У нас цена 43 цента, а в среднем по ЕС – около 42. У нас сырье дороже, чем в Германии, Италии, Франции", – сказал Чепкаускас.

Только на некоторые товары цены не изменятся. По словам представителя Pricer.lt, это будут товары, которые не попадут на российский рынок, и их попытаются продать в ЕС.

"Бананы, то, что идет из Южной Америки. Может быть, количество, предназначенное для России: оливковое масло, у них будут проблемы с импортом ранних овощей из Египта", – сказал Чепкаускас.

В Литве на прилавках практически не осталось соли, интересуются, не будет ли дефицита в ней. Украина и Россия вместе раньше экспортировали треть всей пшеницы.

Финансовый аналитик Марюс Дубникас считает, что предложение пшеницы будет рекордно низким.

Однако доцент ВУ Альгирдас Барткус сказал, что там, где в Украине нет военных действий, заводы работают, экспорт продолжается.

Правда, французские СМИ сообщают, что правительство Украины до конца года запретило экспорт пшеницы, гречки, ячменя, сахара, соли и мяса.

"Соль, сахар - это стратегические товары. Это консерванты", – объяснил Барткус.

Глава Norfа Дундулис считает, что дефицита в товарах в Литве не будет: соль нашли в Италии, масло в Чехии, Нидерландах и Германии.

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