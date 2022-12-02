Торговцы решают вопрос оплаты полиэтиленовых пакетов: цена будет несколько центов

Представитель компании Rimi Baltic Рената Сагартауске сказала, что магазины Rimi в Эстонии уже несколько лет назад ввели плату за тонкие полиэтиленовые пакеты, поэтому у сети есть опыт.

"В Эстонии такие пакеты продают, как и большие, на них есть штрихкоды. Клиенты по своему усмотрению решают - нужен им одноразовый пакет или нет", – сказала она.

По словам Сагатауске, мясо и рыбу, а также изделия из них будут фасовать в такие пакеты бесплатно.

"В Эстонии благодаря такому решению количество выбрасываемого пластика сократилось на 6 тонн в год", – сказала она.

В ближайшее время сеть будет готовиться к осуществлению этого порядка и в Литве.

"Будем решать, использовать ли эстонскую практику или что-то другое. За год в Литве используем около 5,7 тонн таких пакетов, это в три раза больше, чем в Эстонии, хотя количество магазинов у нас похожее", – сказала она, заметив, что в Эстонии такой пакет стоит 5 центов.

Пресс-секретарь сети Norfa Дарюс Рилишкис сказал, что пока сеть решает, как будут выглядеть изменения.

"Мы пока не решили, сколько может стоить пакет. Кончено, он будет дешевым, но сколько он будет стоить - 1, 2 или 3 цента, не знаем", – сказал он.

Представитель сети Maxima Марюс Тилмантас также сказал, что у них есть время на подготовку к новому порядку.

"Мы осуществим это требование. Время на подготовку есть, поэтому будем искать наиболее эффективное решение", – сказал он.

Точное решение пока не приняла и сеть Iki.

"За год в магазинах Iki раздают 122 млн. шт таких пакетов. Литовцы выделяются использованием таких пакетов в контексте всего ЕС", – сказала пресс-секретарь сети Вайва Будрене.

Пресс-секретарь сети Lidl Lietuva Лина Скерсите сказала, что они начинают готовиться к будущим изменениям, но конкретные решения пока тоже не приняты.