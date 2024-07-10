Торговцы предлагают новый запрет: не впускать воров в магазины

„На практике таких наказаний немного, например, в Литве есть похожие аналоги запрета на посещение мероприятий, (...) нечто похожее мы видим и здесь. Может, это не традиционная санкция, но она действует превентивно, чтобы человек, повторно совершивший такое нарушение, получил более жесткое наказание. Тогда у полиции уменьшится работы“, – считает Вайнене.

По словам Вайнене, торговцы открыты для дискуссии о конкретных деталях запрета. Ни размер санкций, ни исключения, ни сроки действия запрета пока не обсуждались.

„Мы хотим сделать еще один шаг в деле превенции, чтобы людей, которых больше одного раза наказывали в административном порядке за кражи из магазинов, месяц или год (...) не впускали в магазины“, – в среду об этом сказала LRT директор Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене.

Вице-президент Литовского альянса потребителей Ритис Йокубаускас сказал, что не видит в этом предложении никаких нарушений прав потребителей, однако выдвинул вопросы, которые должны учесть торговцы.

„Основной вопрос - осуществление, не будут ли собирать избыточную информацию о клиентах. (...) Быть может, можно поднять вопрос, если человека не впускают ни в один магазин, как ему купить еду, но сам принцип, мы думаем, на самом деле можно воплотить в жизнь“, – заметил Йокубаускас.

По словам Вайнене, это предложение выгодно не только для торговцев, но и для общества.