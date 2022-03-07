aA
С началом российской инвазии в Украину жители Литвы стали активнее покупать продукты с большим сроком годности. Однако в последние дни ситуация немного успокоилась, сказали торговцы. Кроме того, сейчас увеличился спрос на подгузники и товары для детей, которые жертвуют для украинцев. Представители торговых сетей утверждают, что товаров достаточно.
apsipirkimas
apsipirkimas

Пресс-секретарь сети Iki Вайда Будрене сказала, что в первые дни войны средняя корзина товаров увеличилась на 10%. "Покупали в основном муку, крупу, подсолнечное масло, однако сейчас все успокоилось, сейчас покупают детские пюре для украинских детей", – сказала она.

Статьи по теме:
Магазины Maxima отказываются от продажи газет "Республика" и "Вечерние новости"  (18)
Предприниматели не знают, куда им девать изъятые из продажи российские и белорусские товары

"Панические закупки были только в начале. Я больше связываю это с информацией Департамента пожарной безопасности и спасения, его представители сказали, что надо иметь продукты на 72 ч. Скорее всего, поэтому люди и покупали", – прибавила она.

По словам Будрене, есть случаи неполной заполненности прилавков, но такое бывает недолго, поскольку нехватки в товарах нет. Она заметила, что есть сбои только с поставками товаров из Украины.

"Так поставки надежные. Есть сбои только в поставках украинских товаров. Многие покупают каменную соль, поставщики ищут, чем ее заменить. Другая соль есть, но жители ищут именно ее", – сказала Будрене.

Пресс-секретарь Lidl Lietuvа Лина Скерсите сказала, что на прошлой неделе люди покупали немного больше товаров, а сейчас ситуация стабилизировалась.

Представитель Norfа Дарюс Рилишкис заметил, что выросли продажи сахара, соли и крупы, но нехватки в товарах нет, за исключением тех, которые привозят из Украины.

Представитель Maximа Эрнеста Дапкене сказала, что после 24 февраля выросли продажи товаров с большим сроком годности и до сих пор жители покупают больше макарон, крупы, соли, консервов, масла.

Она также заметила, что есть сбои с поставками товаров из Украины. По словам Дапкене, торговая сеть готова гарантировать наличие товаров первой необходимости.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Regimantas Dima

Kroatijai atgauti užgrobtas teritorijas padėjo išmonė: asiliukai dalimis atnešė lėktuvus ir tankus, o serbai įtikėję propaganda nešė kudašių

Ernestas Naprys

8 metus atrodė, kad Rusija turi pranašumą kibernetiniame kare – o dabar jį pralaimi: kas atsitiko?

Delfi Plius Vytautė Merkytė

Įvardijo klaidas, kurias daro priklausomų nuo alkoholio artimieji: yra keli būdai, kurie iš tiesų gali padėti

Статьи по теме:

Находящийся в занятом российскими военными Бердянске политолог: они громили магазины, вламывались в квартиры (34)

Альвидас Медалинскас, политолог, который остался в...

Работающие в Украине предприниматели: осталась четверть работников, на работу они идут, как герои

Неделю назад литовский бизнес в Украине еще...

TOP новостей

Война в Украине. После просьбы Макрона Россия открывает гуманитарные коридоры

Война в Украине продолжается больше недели. После...

Viktorija Čmilytė-Nielsen Dmitriy Semenov, Viktorija Čmilytė-Nielsen

Спикер Сейма Литвы: Россия изменится тогда, когда россияне поймут, какой кровавый режим сейчас в России

Путинской России и лукашенковской Беларуси нет места...

Спецэфир Delfi: Русскоязычные Балтии - против войны и дорогой беженцев из Украины

На сайте Chang.org появилась петиция "Русскоязычное...

Предприниматели не знают, куда им девать изъятые из продажи российские и белорусские товары

Торговые сети в Литве изъяли из продажи российские и...

Департамент миграции: в Литве зарегистрировались 3135 украинцев

В Литве зарегистрировались 3135 украинцев, сообщает...