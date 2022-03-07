Пресс-секретарь сети Iki Вайда Будрене сказала, что в первые дни войны средняя корзина товаров увеличилась на 10%. "Покупали в основном муку, крупу, подсолнечное масло, однако сейчас все успокоилось, сейчас покупают детские пюре для украинских детей", – сказала она.

"Панические закупки были только в начале. Я больше связываю это с информацией Департамента пожарной безопасности и спасения, его представители сказали, что надо иметь продукты на 72 ч. Скорее всего, поэтому люди и покупали", – прибавила она.

По словам Будрене, есть случаи неполной заполненности прилавков, но такое бывает недолго, поскольку нехватки в товарах нет. Она заметила, что есть сбои только с поставками товаров из Украины.

"Так поставки надежные. Есть сбои только в поставках украинских товаров. Многие покупают каменную соль, поставщики ищут, чем ее заменить. Другая соль есть, но жители ищут именно ее", – сказала Будрене.

Пресс-секретарь Lidl Lietuvа Лина Скерсите сказала, что на прошлой неделе люди покупали немного больше товаров, а сейчас ситуация стабилизировалась.

Представитель Norfа Дарюс Рилишкис заметил, что выросли продажи сахара, соли и крупы, но нехватки в товарах нет, за исключением тех, которые привозят из Украины.



Представитель Maximа Эрнеста Дапкене сказала, что после 24 февраля выросли продажи товаров с большим сроком годности и до сих пор жители покупают больше макарон, крупы, соли, консервов, масла.

Она также заметила, что есть сбои с поставками товаров из Украины. По словам Дапкене, торговая сеть готова гарантировать наличие товаров первой необходимости.