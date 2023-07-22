22 июля 2023 г. 08:08

Торговцы на Празднике моря удивляют небольшими ценами: лучше все продать, чем везти обратно

 
Рита Гечюнайте
ru.DELFI.lt
Jūros šventė Klaipėdoje
Jūros šventė Klaipėdoje
ФОТО: Mindaugas Milinis

На Праздник моря в Клайпеду съехалась масса людей. Впечатляющие концерты, флотилии судов, развлечения, вкусная еда, музыка, спортивные состязания – все это неотъемлемая часть праздника.

Воздушные шары поднялись в небо еще до открытия Праздника моря.

С самого утра открылась ярмарка. В этом году торговцы удивили невысокими ценами.

Изделия из каменной массы - чашки, бокалы, вазы - их хозяйка привезла из Паневежиса. Классическая чашка ручной работы стоит от 12 евро, крупные изделия - 60 евро. Цена, по словам женщины, зависит от сложности изделия.

Пчеловод продает свои изделия по цене от 1 до нескольких десятков евро. "Мне больше всего нравится липовый мед и мед с облепихой. В этом году есть и одуванчиковый мед. Есть у нас и крем из меда", – рассказал он. Среди его товаров можно найти и восковые свечи по цене до 5 евро.

Комбинезоны и другая одежда для детей обойдется в 5-50 евро. Их продает торговка из Вильнюса. Все изделия - ручной работы.

"Я все делаю сама, к ярмарке готовлюсь 2-3 месяца. У меня товары от 4 евро – столько стоят небольшие игрушки, до 40–90 евро, если речь идет о сумке, вышитой вручную. Приходят и дети за игрушками. Мне помогает мама, она вяжет шапочки и другую одежду. А так я все сама делаю – и ткани подбираю, и шью", – рассказала женщина, которая продает игрушки и сумки ручной работы.

Традиционные ярмарочные сладости стоят от 1 евро, за 5 евро можно купить конфету длиной 1,5 м.

Большинство торговцев сообщают, что они не меняли цены с прошлого года, их цель - все продать, чтобы не везти назад домой.

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