Торговцы на Празднике моря удивляют небольшими ценами: лучше все продать, чем везти обратно

Воздушные шары поднялись в небо еще до открытия Праздника моря.

С самого утра открылась ярмарка. В этом году торговцы удивили невысокими ценами.

Изделия из каменной массы - чашки, бокалы, вазы - их хозяйка привезла из Паневежиса. Классическая чашка ручной работы стоит от 12 евро, крупные изделия - 60 евро. Цена, по словам женщины, зависит от сложности изделия.

Пчеловод продает свои изделия по цене от 1 до нескольких десятков евро. "Мне больше всего нравится липовый мед и мед с облепихой. В этом году есть и одуванчиковый мед. Есть у нас и крем из меда", – рассказал он. Среди его товаров можно найти и восковые свечи по цене до 5 евро.

Комбинезоны и другая одежда для детей обойдется в 5-50 евро. Их продает торговка из Вильнюса. Все изделия - ручной работы.