Торговцы на Празднике моря удивляют небольшими ценами: лучше все продать, чем везти обратно

Воздушные шары поднялись в небо еще до открытия Праздника моря.
С самого утра открылась ярмарка. В этом году торговцы удивили невысокими ценами.
Изделия из каменной массы - чашки, бокалы, вазы - их хозяйка привезла из Паневежиса. Классическая чашка ручной работы стоит от 12 евро, крупные изделия - 60 евро. Цена, по словам женщины, зависит от сложности изделия.
Пчеловод продает свои изделия по цене от 1 до нескольких десятков евро. "Мне больше всего нравится липовый мед и мед с облепихой. В этом году есть и одуванчиковый мед. Есть у нас и крем из меда", – рассказал он. Среди его товаров можно найти и восковые свечи по цене до 5 евро.
Комбинезоны и другая одежда для детей обойдется в 5-50 евро. Их продает торговка из Вильнюса. Все изделия - ручной работы.
"Я все делаю сама, к ярмарке готовлюсь 2-3 месяца. У меня товары от 4 евро – столько стоят небольшие игрушки, до 40–90 евро, если речь идет о сумке, вышитой вручную. Приходят и дети за игрушками. Мне помогает мама, она вяжет шапочки и другую одежду. А так я все сама делаю – и ткани подбираю, и шью", – рассказала женщина, которая продает игрушки и сумки ручной работы.
Традиционные ярмарочные сладости стоят от 1 евро, за 5 евро можно купить конфету длиной 1,5 м.
Большинство торговцев сообщают, что они не меняли цены с прошлого года, их цель - все продать, чтобы не везти назад домой.