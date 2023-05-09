Торговцы готовятся ввести плату за одноразовые пластиковые пакеты

Парламент Литвы в прошлом году принял закон, запрещающий бесплатную раздачу одноразовых пластиковых пакетов. Исключение будет касаться лишь фасовки свежего мяса, рыбы и изделий из них.

Представитель Rimi Baltic Людвикас Алелюнас сказал Delfi, что на таких пакетах появится штрихкод.

"Покупателям будут предложены альтернативные упаковочные материалы и товары. Например, в овощном отделе покупатели найдут многоразовые пакеты, а орехи, сухофрукты и пр. можно будет положить в бесплатные бумажные пакеты", – заметил он.

По его словам, у касс самообслуживания появятся многоразовые пакеты, бумажные пакеты для фасовки товаров.

"Мы выполним требования закона, одноразовые пластиковые пакеты бесплатно раздавать не будем, за исключением мясных и рыбных отделов", – сказал представитель Rimi Baltic. Цену на пакеты он не указал, заметив, что пока этот вопрос еще обсуждается.

Владелец сети Norfa Дайнюс Дундули в апреле сказал Delfi, что в магазинах их сети один одноразовый полиэтиленовый пакет будет стоить не больше 5 центов.

"Мы будем получать от поставщика пакеты со штрихкодами. Пока мы не знаем, сколько он будет стоить, но немного, скорее всего, 1-5 центов", – заметил предприниматель.

"Если покупатель берет уже расфасованные товары, за упаковку ему дополнительно платить не придется. Платными будут только те пакеты, которые люди берут сами. Все, что дает работник - бесплатно", – сказал Дундулис.

Представитель сети Maxima Люсана Кривоне сказала, что покупатели с каждым годом используют все меньше пластиковых пакетов, потому что сами магазины предлагают покупателям альтернативу - бумажные пакеты и многоразовые пакеты.

Осенью 2022 года по заказу Maxima компания Spinter tyrimai провела опрос, который показал, что 70% покупателей приносят свои сумки для продуктов или многоразовые пакеты.

По словам Кривоне, за одноразовые пластиковые пакеты с 1 июля клиенты Maxima смогут заплатить в кассе. Какой будет их цена, пока неизвестно.

Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите отметила, что сеть уже три года назад стала предлагать своим клиентам многоразовые пакеты для фасовки продуктов, как альтернативу пластику, и клиенты охотно используют их.

"У нас в ассортименте есть только фасованное мясо и рыба, поэтому мы не используем для них дополнительные пластиковые пакеты", – сказала представитель Lidl. Она пока не могла сказать, сколько будут стоить одноразовые пластиковые пакеты.

Сеть Iki указала, что как только у них будет вся необходимая информация по этому вопросу, она сообщит ее.

По данным исследований Eurostat, Литва использует больше всего одноразовых пластиковых пакетов в Европе – в 2020 г. на одного жителя пришлось 250 таких пакетов. Меньше всего таких пакетов используют в Бельгии (3 на человека в год), Люксембурге (5) и Австрии (25).