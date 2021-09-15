ТОП-30 товаров в Литве, которые подорожали больше всего

По данным Департамента Литвы, инфляция в стране в августе 2021 года составила 5%.

По сравнению с августом 2020 г., больше всего подорожали другие услуги почты (на 64%). Представитель Департамента статистики Бируте Столите отметила, что это, вероятно, вызвано тем, что с 1 июля 2021 года ЕС изменил правила пересылки недорогих посылок из третьих стран.

На 39,9% за год подорожал природный газ. В ТОП-30 входят и другие товары, связанные с энергетикой. На 34,1% подорожало твердое топливо, на 25% сжиженные углеводородные газы (бутан, пропан и др.), другое горючее (22,6%), дизельное топливо (19,9%), бензин (18,2%), каменный уголь (13%).

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что эти цифры обусловленным низким базовым эффектом.

"Цены сравниваем с тем же периодом прошлого года, а тогда мировая экономика еще не оправилась от шока, вызванного пандемией. Поэтому получается большая процентная разница. Это касается бензина. А вот, что касается газа, то тут цены на самом деле достигли рекордных высот. Тут уже действует не только базовый эффект, цена уже выше докризисной. Это результат геополитических явлений, Россия снизила поставки газа для Европы. Официально идет подготовка к новому зимнему сезону, но на самом деле думают о том, как надавить на Европу", – сказал он Delfi.

Экономист отметил, что газ подорожал из-за роста спроса на него на термофикационных станциях.

"Лето было в Европе сухим и безветренным. Поэтому было мало энергии произведено на ветряных и гидроэлектростанциях. Пришлось жечь газ. Отсюда дорогое электричество и в странах Балтии тоже. Стабилизация цены на газ будет зависеть от того, какой будет зима. Будет интересно наблюдать за реакцией Европы. Газа наполовину меньше, поэтому может быть "жарко", если зима придет холодная", – сказал Маурицас.

В числе значительно подорожавших товаров и услуг есть несколько, связанных с автомобилями. Это курсы вождения, тесты, водительское удостоверение, техосмотр (подорожал на 18%). Подорожали и билеты на поезда на 15,3%.

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Подорожали и товары и услуги, связанные с недвижимостью.

Услуги маляра за год подорожали на 13,6%, мебель и товары для оборудования жилья – на 11,9%, услуги сантехников – на 11,8%, другие ремонтные услуги – на 11,3%, осветительное оборудование – 10,6%, услуги электриков – 10,4%, небольшие инструменты – 10,2%.

Маурицас заметил, что спрос в этой сфере огромный почти во всех развитых странах.

"Кризис побудил искать более просторное жилье. По этой причине строят много частных домов, автоматически это требует много рабочих. Компании не находят работников даже за солидные зарплаты. Никто не идет работать, поскольку могут больше заработать на строительстве частных домов. Правда, там много "тени". Люди потом оборудуют эти дома. Другие не покупают, а обновляют жилища. Когда больше времени проводишь дома, находишь больше недостатков", – сказал он.

Однако экономист считает, что эта волна скоро ослабеет.

"Опыт Америки показал, – сказал он. – Стабилизация должна прийти и в Литву. Летом следующего года уже не будет ограничений, все начнут путешествовать, рестораны, гостиницы откроются, тогда жилье отойдет на второй план. Цены изменятся, может, и снизятся. Это конкурентный рынок. У нас много производителей мебели. Если они увидят снижение спроса, подкорректируют цены. Что касается нынешних цен, они, думаю, выше тех, что указывает Департамент статистики. Например, в сфере строительства найти человека очень сложно. Если надо сделать ванну, приходится чуть ли не умолять мастера, иначе сдашь проект".

В 30-ку входят также услуги центров отдыха, кемпингов и т.п. (34,8%), приборы для информационного оборудования (19,5%), картошка (15,4%), съедобные масла (15,2%), свежие овощи (15,2%), друге налоги (14,4%).

За год сильно подорожали игрушки и все, что нужно на праздники (14,3%), починка вещей (13,4%), услуги фотографов (13,3%), свежее молоко (12%), начальное обучение (ISCED-97 1 уровень) (11,6%), музеи, библиотеки, зоопарки (10,9%) и услуги персонала, помогающего по дому (10,5%).