С начала 90-х годов и до наших дней организация занималась историей советских политических репрессий и защитой прав человека. В 2016 году общество внесли в так называемый "реестр иностранных агентов".
Сейчас российская Генеральная прокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации "Международного Мемориала", указав на систематические нарушения законодательства об "иностранных агентах". Речь идёт о том, что на информационных материалах организации нет соответствующей маркировки. В самом обществе действия Генпрокуратуры считают политически мотивированными, направленными на расправу с независимыми организациями.
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