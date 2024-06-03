Только треть литовцев накапливают финансовую подушку на черный день

Хотя латвийцы и эстонцы заботятся о своих финансовых резервах больше, чем литовцы, они тоже не спешат копить на пенсию.
Согласно опросу, только 7 проц. литовцев называют пенсионные накопления одной из важнейших финансовых целей. Больше всего их (11 проц.) среди 40-49-летних жителей, меньше всего – среди молодежи (2 проц.). В Эстонии накопления на пенсию финансовым приоритетом считают 11 проц. жителей, в Латвии – 13 проц.
"Исследование показало, что жители Литвы не очень настроены накапливать – наши соседи гораздо серьезнее относятся к вопросу финансовых резервов. Во всех странах жители по-прежнему склонны откладывать накопления на пенсию, что больше всего касается жителей в возрасте от 40 лет и даже старше", - прокомментировала опрос член правления и руководитель Службы розничных банковских услуг банка SEB Эгле Довбышене.
Важность инвестиций до сих пор в ограниченной степени осознается во всех странах Балтии. То, что инвестиции являются одной из важнейших финансовых целей, указывают 12 проц. литовцев. Больше всего их среди жителей в возрасте 40-49 лет (18 проц.).
В Эстонии инвестиции в качестве приоритета указывают 13 проц. жителей, наибольшее их число среди жителей в возрасте 18-39 лет. В Латвии их в качестве приоритета указывают 9 проц. жителей, больше всего – среди молодежи до 29 лет.
Исследование финансовых приоритетов жителей стран Балтии в марте этого года провела исследовательская компания Norstat. В ходе него были опрошены по 1000 жителей в Литве, Латвии и Эстонии.