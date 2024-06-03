Только треть литовцев накапливают финансовую подушку на черный день

Хотя латвийцы и эстонцы заботятся о своих финансовых резервах больше, чем литовцы, они тоже не спешат копить на пенсию.

Согласно опросу, только 7 проц. литовцев называют пенсионные накопления одной из важнейших финансовых целей. Больше всего их (11 проц.) среди 40-49-летних жителей, меньше всего – среди молодежи (2 проц.). В Эстонии накопления на пенсию финансовым приоритетом считают 11 проц. жителей, в Латвии – 13 проц.