Только после разразившегося скандала власти Вильнюса назвали размер выходного пособия Пакальниса

В соответствии с законом и с учетом стажа Пакальниса ему выплатили компенсацию в размере 3 среднемесячных зарплат. Также за 2019 г. ему выплатили одноразовую сумму в размере двух зарплат, за 2020 г. три выплаты каждая в размере одной зарплаты, за 2021 г. две выплаты в размере одной месячной зарплаты каждая и за 2022 г. - выплата в размере двух месячных зарплат и выплата в размере одной месячной зарплаты, за 2023 г. одна выплата в размере двух зарплат", - сказано в ответе муниципалитета.