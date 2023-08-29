Только после разразившегося скандала власти Вильнюса назвали размер выходного пособия Пакальниса

В понедельник портал 15min сообщил, что столичный муниципалитет отказался предоставить его журналисту данные о размере выходного пособия, выплаченного Пакальнису.
Президент Литовского союза журналистов (ЛСЖ) Дайнюс Радзявичюс во вторник критически оценил отказ Вильнюсского муниципалитета предоставить журналисту информацию о выходном пособии, выплаченном бывшему главному архитектору столицы Миндаугасу Пакальнису. По словам Радзявичюса, если муниципалитет еще хочет исправить сложившееся положение, свое слово должен сказать мэр города Валдас Бенкунскас.
"Решение в руках мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса. Сейчас экзамен на демократию сдает и он. Я очень надеюсь, что мэр принципиально и быстро найдет способ предоставления важной информации. Будем ждать результата", – писал Радзявичюс в фейсбуке.
Он заметил, что за отказ предоставить важную для общественного интереса информацию грозит административная ответственность.
Портал Delfi во вторник утром обратился в муниципалитет и попросил назвать размер выходного пособия Пакальниса. А также, какие надбавки, премии он получал.
Во вторник после обеда представитель муниципалитета Эгле Гирдаускайте-Мацкяле предоставила эту информацию, заметив, что эту информацию они предоставляют с разрешения Пакальниса.
"Коэффициент базовой зарплаты архитектора составлял 17,5 – это от 1871,62 до 2620,27 евро "на руки". Зарплата варьирует, потому что по закону, главный архитектор может получать надбавки в размере до 40% зарплаты.
По закону, госслужащий может подать заявление об увольнении по соглашению сторон, что и было в данном случае.
В соответствии с законом и с учетом стажа Пакальниса ему выплатили компенсацию в размере 3 среднемесячных зарплат. Также за 2019 г. ему выплатили одноразовую сумму в размере двух зарплат, за 2020 г. три выплаты каждая в размере одной зарплаты, за 2021 г. две выплаты в размере одной месячной зарплаты каждая и за 2022 г. - выплата в размере двух месячных зарплат и выплата в размере одной месячной зарплаты, за 2023 г. одна выплата в размере двух зарплат", - сказано в ответе муниципалитета.
Delfi интересовался, какие надбавки, премии Пакальнис получал за работу в муниципальной компании "Услуги сообщения", где он также работал, занимая должность главного архитектора города, но на этот вопрос муниципалитет не ответил.
Главный архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис по соглашению сторон с 7 августа ушел из Вильнюсского муниципалитета. Этот пост он занимал больше 5 лет.
Пакальнис в 1998–2013 г. работал в муниципальной компании "План Вильнюса" (Vilniaus planas) (с 1998 г. – руководил проектами, с 2004 г. – был главным архитектором). С 2016 г. он занимал должность директора Департамента расширения города, главного архитектора.