Только два муниципалитета Литвы остаются в красной зоне

В двух муниципалитетах, остающихся в красной зоне, количество новых случаев пока не превышает 500 в сутки. Меньше всего новых случаев фиксируется в Игналинском районе (403,4 на 100 000 жителей за последние 14 дней). В Паневежском районе этот показатель составляет 460,5 случаев. Раньше в красной зоне несколько дней находился Варенский район, однако сейчас там насчитывается 560,4 новых случаев на 100 000 жителей.

По-прежнему хуже всего дела обстоят в Клайпеде, Клайпедском районе и в Шяуляе. В Клайпеде показатель заболеваемости составляет 2195,8 новых случаев на 100 000 жителей, в Клайпедском районе – 1822,9, а в Шяуляе – 1819,7.

Неважно обстоят села и в небольших муниципалитетах: в Биржайском районе - 1753,0 случаев на 100 000 жителей, в Йонишкском – 1597,5, в Алитусе – 1562,8.

В Вильнюсе и Каунасе показатель заболеваемости тоже выше 1000: соответственно 1475,0 и 1392,5.

Средний показатель заболеваемости по Литве составляет 1246,9 новых случаев на 100 000 жителей.