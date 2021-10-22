aA
На эпидемиологической карте Литва окрашена в черный цвет, в красной зоне по-прежнему остаются лишь два муниципалитета - Паневежского и Игналинского районов.
Только два муниципалитета Литвы остаются в красной зоне
© DELFI montažas

В двух муниципалитетах, остающихся в красной зоне, количество новых случаев пока не превышает 500 в сутки. Меньше всего новых случаев фиксируется в Игналинском районе (403,4 на 100 000 жителей за последние 14 дней). В Паневежском районе этот показатель составляет 460,5 случаев. Раньше в красной зоне несколько дней находился Варенский район, однако сейчас там насчитывается 560,4 новых случаев на 100 000 жителей.

По-прежнему хуже всего дела обстоят в Клайпеде, Клайпедском районе и в Шяуляе. В Клайпеде показатель заболеваемости составляет 2195,8 новых случаев на 100 000 жителей, в Клайпедском районе – 1822,9, а в Шяуляе – 1819,7.

Статьи по теме:
Коронавирус в Литве: 2939 новых случаев, 20 смертей  (4)
Врачи рассказали о ситуации в больницах: отличия от зимнего положения налицо

Неважно обстоят села и в небольших муниципалитетах: в Биржайском районе - 1753,0 случаев на 100 000 жителей, в Йонишкском – 1597,5, в Алитусе – 1562,8.

В Вильнюсе и Каунасе показатель заболеваемости тоже выше 1000: соответственно 1475,0 и 1392,5.

Средний показатель заболеваемости по Литве составляет 1246,9 новых случаев на 100 000 жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Министр ответил на обвинения президента: желание прививаться летом было ниже во всех странах ЕС

Летом желание людей вакцинироваться снизилось в...

Глава Минздрава: основная часть медицинских услуг в Литве все еще может предоставляться (26)

По словам министра здравоохранения Литвы Арунаса...

В Литве осталось всего два "красных" муниципалитета (36)

На эпидемиологической карте Литвы – ухудшение...

TOP новостей

Вильнюс намерен запретить использовать твердое топливо: какие альтернативы предложат жителям (45)

Вильнюсский муниципалитет решил запретить...

Koronavirusas Latvijoje, Rygos rytų klinikinėje universitetinėje ligoninėje Medikų skiepijimas trečiąja vakcinos nuo koronaviruso doze Kauno klinikose

Врачи рассказали о ситуации в больницах: отличия от зимнего положения налицо

Профсоюзы врачей высказываются за введение...

Представители торговли критикуют принятое правительством Литвы решение (3)

С 22 октября в Литве в силу вступило в силу требование...

С пятницы – перемены: магазины будут регулировать потоки, Lidl принимает только покупателей с "паспортом возможностей" (130)

Небольшие магазины и рынки, площадью менее 1500 кв. м,...

Коронавирус в Литве: 2939 новых случаев, 20 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2939 новых...