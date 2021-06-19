"Причина возникновения пожара неясна, поскольку нет никаких объективных данных, доказывающих вину ребенка, нет оснований требовать от женщины возместить нанесенный ущерб", – объявила коллегия судей Вильнюсского окружного суда.

Коллегия, которую возглавил судья Вацловас Пауликас, отметила, что не было проведено тщательное расследование, поэтому причина пожара неясна, а видео, на основании которого обвинили ребенка, "однозначно не подтверждает ни причину возникновение пожара, ни тем более вину ребенка".

Так судьи поставили точку в этом деле. Страховая компания ERGO Insurance SE намеревалась взыскать с матери ребенка почти 27 000 евро.

Такую сумму страховщики выплатили торговой сети после пожара. Доказать невиновность дочери женщине удалось не сразу – прокуроры прекратили расследование, поскольку малолетняя девочка в силу своего юного возраста не могла быть привлечена к уголовной ответственности, а Вильнюсский участковый суд удовлетворил иск страховщиков только отчасти, присудив всего 311 евро - ущерб за товары, сгоревшие во время пожара. Кроме того, в решении суд констатировал, что женщина должным образом не присматривала за ребенком.

Это решение обжаловала и мать девочки и страховщики, а Вильнюсский окружной суд отклонил все обвинения.

В ходе расследования выяснилось, что пожар в одном из столичных магазинов Maxima XX начался на полке с промтоварами. Огонь разгорелся после того, как из этого отдела вышла девочка.

Ее мать рассказала, что в тот день прошла в магазин с двумя дочерями.

"7-летняя дочь пошла к мячикам, которые ее заинтересовали, – рассказала женщина. – У нее спичек не было, кроме того, у нас дома плита электрическая, поэтому ребенок не умеет пользоваться спичками. Когда мы были у кассы, узнали, что в магазине начался пожар. Когда мы вышли на улицу, приехала пожарная машина и скорая, а через неделю мне позвонили из полиции и вызвали на допрос, во время допроса на нас оказывали давление, дочь заставляли признаться в поджоге".

Опросили и девочку, она сказала: "Мы в тот день с мамой и сестрой ходили в магазин. Меня заинтересовал мячик с изображением Губки Боба, я пошла к нему, протянула к мячику обе руки, в руках у меня ничего не было. Потом я вернулась к маме".

Девочка сказала, что около мячей никакого огня не было. Она утверждала, что не умеет пользоваться ни спичками, ни зажигалкой.

На видео видно, что девочка подбежала к полке с пустыми руками, но, что она там делала, не видно. Через 10 секунд она покинула это место.

Через 30 секунд покупатель заметил дым, а когда он стал размахивать кепкой, появился огонь.

Поскольку одна рука девочки была зажата в кулак, эксперты решили, что в руке могли быть спички или зажигалка. Но они не могли утверждать это с уверенностью, а мать девочки сказала, что сжатая в кулак рука - не означает, что там что-то было.

Мать девочки отметила, что после того, как пожар потушили, никто не расследовал причины его возникновения.

Никто из покупателей и персонала не видел, как начался пожар, все выводы были сделаны на основании видеоматериала. Охранники решили, что виновницей пожара могла быть девочка.

Вильнюсская служба пожарной безопасности указала, что причина пожара, возможно - посторонний источник огня.

Поскольку девочке всего 7 лет, ее не могли привлечь к уголовной ответственности.

Страховая компания просила суд взыскать с матери девочки нанесенный ущерб в размере почти 27 000 евро.

Вильнюсский окружной суд указал, что никто не видел, что подожгла товары именно девочка. Кроме того, нет доказательств того, что она могла держать в кулаке спички или зажигалку.

"Не была проведена тщательная экспертиза места возгорания", - указала коллегия судей.

Поэтому судьи решили, что подозрения относительно того, что виновницей пожара была девочка - это всего лишь предположения, которые ничем не подтверждены.

Страховая компания должна возместить матери девочки 2600 евро - расходы на судебные тяжбы.