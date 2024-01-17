Только 27% жителей Литвы рассматривают возможность установки солнечной электростанции

На просьбу назвать наиболее важные критерии выбора для тех, кто установил в своих домах солнечные электростанции, жители выделили следующие – наиболее привлекательная цена (59%), долговечность (53%), гарантийный срок (51%), эффективность (50%), высокое качество (34%), простой и быстрый монтаж солнечной электростанции (26%).

Эти же критерии были названы наиболее важными при опросе тех, кто рассматривает возможность установки солнечных электростанций в своих домах в будущем.