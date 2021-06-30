Токсиколог предупреждает: в таком состоянии и самый хороший водитель утрачивает навыки

заведующая отделением реанимации в отделении токсикологии Республиканской вильнюсской университетской больницы Габия Лаубнер утверждает, что опасность представляет и употребление небольшого количества алкоголя.

"Вождение – это деятельность, которая требует высокой степени концентрации и сосредоточенности. Каждый раз ситуацию надо оценивать индивидуально, не руководствоваться эмоциями, важно полагаться только на разум. Важно осознать, что любое количество алкоголя влияет на скорость реакции и состояние водителей", – сказала врач.

Алкоголь – психоактивное вещество. "Если в крови у человека есть алкоголь, значительно удлиняется время реакции, реакция становится заторможенной, как и координация и концентрация. Также, в зависимости от количества выпитого, ухудшается зрение и критическая оценка своих действий", – заметила Лаубнер.

Организм каждого человека индивидуально расщепляет алкоголь. Это зависит от телосложения, он того, что ел человек, как часто он пьет, отдохнул ли он или наоборот - устал. Известно, что у большей части женщин способности к расщеплению алкоголя хуже, чем у мужчин.

"Считается, что и 0,2 промилле алкоголя в крови влияют на состояние человека. Такое количество алкоголя расслабляет, а водитель должен быть сосредоточен на вождении. Также следует отметить, что температура у нетрезвого человека немного поднимается, он испытывает странные ощущения, на определенные ситуации реагирует не совсем адекватно", – заметила Лаубнер.

По словам собеседницы, риск несчастья увеличивается, если человек за рулем занимается посторонней деятельностью – читает смс-сообщения, разговаривает с пассажиром, слушает музыку. Он мечется, не сосредоточен на вождении.

По словам токсиколога, на каждого человека алкоголь действует по-разному. Это зависит от разных факторов, в том числе и от разновидности алкоголя – ферментированные напитки, по словам врача, быстрее попадают в кровь.

"Если алкоголь употребляет человек, который к нему непривычен и долгое время его не пил, естественно, что он пьянеет быстрее. В таком случае неважно сколько он выпил - бокал или два – лучше не рисковать и за руль не садиться, – сказала Лаубнер. – То же самое касается выпивки накануне. В среднем надо 12 часов, чтобы произошло полное расщепление алкоголя, но и это очень индивидуально. Если алкоголь употреблялся с жирной пищей, то он медленнее попадал в кровь, значит и расщепление будет более длительным. Важно также помнить, что выпивка на голодный желудок действует сильнее, негативные последствия проявляются быстрее".

Токсиколог обратила внимание на то, что воздействие алкоголя может быть обманчивым: возможно, выпив немного алкоголя, человек ничего не почувствует, но на деле его реакция замедлится, ему будет сложнее принимать решения.

По словам специалиста, не стоит слепо следовать допустимой в законе нормой до 0,4 промилле. Когда садишься за руль, надо критически оценивать свое состояние в любых условиях: если вы чувствуете себя нехорошо – не стоит рисковать своим здоровьем и здоровьем других людей. Тем более, что ответственность за последствия водитель несет лично.

Информация подготовлена при сотрудничестве с ПУ Литовская дирекция автомобильных дорог.