Точка перелома: учителя преклонного возраста в любой момент могут начать массово уходить с работы

Он сказал, что об этой проблеме говорят уже 8 лет.
"Тогдашние власти говорили о нехватке молодых учителей, о том, что работа учителя непривлекательна. Эта тенденция никуда не пропала, она только усугубилась. Однако я не могу сказать, что с этим ничего не делают.
Последние несколько лет ситуация такая, что появилось немало поступающих на специальности, которых не хватает. Однако это лишь фрагмент, нам нужна система", – сказал Жвирдаускас.
Он обратил также внимание на то, что не всегда после окончания учебы студенты выбирают профессию учителя школы. Собеседник заверил, что многие учителя преклонного возраста с удовольствием возвращаются на работу, продолжают работать, могут это делать.
"И они способны работать уже в других, более современных условиях", – сказал Жвирдаускас.
По его словам, уже начался критический момент, когда молодые учителя еще не подготовлены, а пожилые уже уходят с работы.
"Это уже началось. И ближайшие годы будут критическими. Министерство или муниципалитеты лучше видят статистику, а я могу говорить в рамках своей организации. Такая угроза есть и в нашей организации. Если одновременно ушли все пожилые учителя, то проблема была бы огромной, мы бы не нашли им замену", – сказал собеседник LNK.
На вопрос, как решить проблему, Жвирдаускас ответил, что надо говорить с самими молодыми учителями.
"Однако, я считаю, действует финансовый мотив. <...> Думаю, эти внутренние условия надо решать на уровне организации, это отчасти может делать каждый руководитель, надо также решать на муниципальном уровне, нужны национальные меры. Я создал бы такой персонализированный реестр молодых учителей или людей, которые могут работать учителем для их мотивации, поощрения. Я бы работал с менторами, с людьми, которые могли бы мотивировать их работать в школе. Если мы не примем комплексные меры на всех уровнях, кризис начнется даже в крупных городах.
В регионах еще не хотят громко кричать, но в отдельных случаях там работают только что окончившие школу бывшие школьники, студенты, люди безо всякого педагогического образования", – рассказал Жвирдаускас.