Тихая жизнь в Гульбинайском квартале закончилась: что происходит на берегу озера

Лес должен быть открыт для посещения всеми желающими. Поэтому в заборе вокруг участка оборудовали калитки.

Однако в свое время Департамент охраны окружающей среды зафиксировал, что одни ворота были на замке.

Расследование уже завершено, а нарушитель получил штраф в размере... 10 евро.

Между тем Национальная земельная служба, получив выводы Службы спецрасследований и Прокуратуры, намерена вернуть государству часть сданного в аренду ЗАО Gulbinų turizmas участка. По мнению НЗС, компании сдали в аренду слишком много леса, находящегося в Веркяйском национальном парке.

Однако богатые жители квартала с этим не согласны, поэтому дело рассматривает Вильнюсский участковый суд.

Вильнюсский муниципалитет в свою очередь хочет зарегистрировать на участке сервитут, чтобы жители могли спокойно проходить к берегу озера по этому участку.

Пока решаются юридические вопросы, Вильнюсский муниципалитет уже начал работы по оборудованию берега озера Гульбинас для рекреационных целей.