Тихая жизнь в Гульбинайском квартале закончилась: что происходит на берегу озера

 
Томас Янонис
ru.DELFI.lt
Apsilankymas Gulbinų kvartale
Apsilankymas Gulbinų kvartale
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

В Вильнюсе, в известном Гульбинайском квартале, живут состоятельные предприниматели. Участок государственной земли в 15 га сдан в аренду ЗАО Gulbinų turizmas. На участке есть и государственный лес.

Лес должен быть открыт для посещения всеми желающими. Поэтому в заборе вокруг участка оборудовали калитки.

Однако в свое время Департамент охраны окружающей среды зафиксировал, что одни ворота были на замке.

Расследование уже завершено, а нарушитель получил штраф в размере... 10 евро.

Между тем Национальная земельная служба, получив выводы Службы спецрасследований и Прокуратуры, намерена вернуть государству часть сданного в аренду ЗАО Gulbinų turizmas участка. По мнению НЗС, компании сдали в аренду слишком много леса, находящегося в Веркяйском национальном парке.

Однако богатые жители квартала с этим не согласны, поэтому дело рассматривает Вильнюсский участковый суд.

Вильнюсский муниципалитет в свою очередь хочет зарегистрировать на участке сервитут, чтобы жители могли спокойно проходить к берегу озера по этому участку.

Пока решаются юридические вопросы, Вильнюсский муниципалитет уже начал работы по оборудованию берега озера Гульбинас для рекреационных целей.

В среду журналисты побывали у берега озера. Там работали работники компании Grindа, которые возили на будущий пляж песок, убирали кустарник, выносили срезанные сучья.

Работники Государственного лесничества убирали поваленные и трухлявые деревья. Часть работ уже закончена. Открыт проход от дороги к озеру. Сейчас оборудуют деревянный настил на дорожке. Часть дорожки будет проходить около забора Гульбинайского квартала.

Минувшим летом журналист Delfi бытался попасть на берег озера с блогером Скирмантасом Малинаускасом, тогда это была непростая задача, поскольку побережье заросло кустарником, там же лежали поваленные деревья.

Сейчас ситуация кардинально изменилась. Подход к озеру открыт, он стал удобнее.

Правда, еще должны привести в порядок и остальную часть побережья, чтобы можно было вдоль всего забора Гульбинайского квартала.


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