Тихая жизнь в Гульбинайском квартале закончилась: что происходит на берегу озера

Лес должен быть открыт для посещения всеми желающими. Поэтому в заборе вокруг участка оборудовали калитки.
Однако в свое время Департамент охраны окружающей среды зафиксировал, что одни ворота были на замке.
Расследование уже завершено, а нарушитель получил штраф в размере... 10 евро.
Между тем Национальная земельная служба, получив выводы Службы спецрасследований и Прокуратуры, намерена вернуть государству часть сданного в аренду ЗАО Gulbinų turizmas участка. По мнению НЗС, компании сдали в аренду слишком много леса, находящегося в Веркяйском национальном парке.
Однако богатые жители квартала с этим не согласны, поэтому дело рассматривает Вильнюсский участковый суд.
Вильнюсский муниципалитет в свою очередь хочет зарегистрировать на участке сервитут, чтобы жители могли спокойно проходить к берегу озера по этому участку.
Пока решаются юридические вопросы, Вильнюсский муниципалитет уже начал работы по оборудованию берега озера Гульбинас для рекреационных целей.
В среду журналисты побывали у берега озера. Там работали работники компании Grindа, которые возили на будущий пляж песок, убирали кустарник, выносили срезанные сучья.
Работники Государственного лесничества убирали поваленные и трухлявые деревья. Часть работ уже закончена. Открыт проход от дороги к озеру. Сейчас оборудуют деревянный настил на дорожке. Часть дорожки будет проходить около забора Гульбинайского квартала.
Минувшим летом журналист Delfi бытался попасть на берег озера с блогером Скирмантасом Малинаускасом, тогда это была непростая задача, поскольку побережье заросло кустарником, там же лежали поваленные деревья.
Сейчас ситуация кардинально изменилась. Подход к озеру открыт, он стал удобнее.
Правда, еще должны привести в порядок и остальную часть побережья, чтобы можно было вдоль всего забора Гульбинайского квартала.