Одна из самых популярных литовских групп The Roop после годового перерыва представила новый сингл Discoteque. С этой песней группа выходит на национальный отбор "Евровидения" в этом году, где музыкантам уже сейчас предсказывают победу.

Интересно, что еще до преодоления этого первого шага - национального отбора - Европа уже видит Литву и The Roop как возможных победителей грандиозного Евровидения. Последние прогнозы букмекеров eurovisionworld.com показывают, что наша страна с песней Discoteque уже считается фаворитом этого конкурса.

Конечно, стоит подчеркнуть, что это пока предварительные догадки энтузиастов "Евровидения", так как часть конкурсантов еще не определилась со своими представителями, поэтому ситуация может существенно измениться.

Тем не менее, недостатка в поддержке The Roop нет. Их новый сингл был просмотрен более миллиона раз всего за два дня, и поклонники со всего мира делятся своей реакцией на него. Практически все интернет-пользователи, создававшие ролики-реакции, не скрывали, что их волнует один и тот же вопрос - почему прошлогодним фаворитам еще и бороться пришлось за возможность представлять Литву в этом году?

Литовская группа, вновь привлекшая к себе много внимания, не скрывала, что такой ажиотаж им чрезвычайно приятен, и они это очень ценят.

"Мы опьянены всем, что происходит. Вау! Ваша поддержка и сообщения затопили нас. Хочется так много сказать, но нет слов. В этот день нам еще нужно помолчать и спокойно внутри насладиться этим моментом. Спасибо!" - поблагодарили участники группы The Roop в Instagram.