The New York Times: мигранты в Литве растеряны и ждут помощи

Мигранты из Ирака и африканских стран, пытающиеся попасть в Европейский Союз и попросить убежища здесь, часто сталкиваются с жадными торговцами людьми и опасными наземными или морскими путями.

А теперь некоторые из них вовлечены в геополитическую борьбу между Европейским Союзом и Александром Лукашенко, который активизировал свои действия после того, как его режим принудительно посадил международный самолет для ареста молодого активиста оппозиции. Это привело к общественному осуждению и санкциям ЕС.

Похоже, что в последнее время эти линии борьбы протянулись вдоль белорусско-литовской границы: резко возросло количество мигрантов из Беларуси, направляющихся в Литву, страну Европейского Союза.

Литовские власти обвиняют Лукашенко в том, что он побуждает мигрантов пересекать границу, используя их в качестве "гибридного оружия". В ответ Литва планирует как можно скорее построить границу и приняла поправки к закону об ускорении процедур рассмотрения прошений о предоставлении убежища.

"Понятия не имеют, что происходит между Беларусью и Литвой"

Мигрантов разместили в быстро обустроенном лагере в очаровательном литовском курортном городе Друскининкай. Когда их спросили, знают ли они, что правительство территории, на которую попали, считают их бессознательным орудием геополитической борьбы, выглядели обеспокоенными. "Понятия не имею, что происходит между Беларусью и Литвой", - сказал The New York Times молодой человек по имени Коллинсу, из Нигерии. - Но я знаю, что ЕС защитит нас. Так ведь?" Однако кажется, что Литва все более жестко относится к прибывающим мигрантам, число которых за последние месяцы значительно увеличилось.

По данным Департамента миграции при Министерстве внутренних дел Литовской Республики, ни одному из 118 мигрантов, чьи прошения были рассмотрены в этом году, не было предоставлено убежище. А на прошлой неделе парламент Литвы практически единогласно принял поправки к закону, позволяющие сократить процедуру по предоставлению убежища до десяти дней.

Это позволяет службам быстрее оценивать заявки мигрантов и возвращать их. Кроме того, предусматривается, что максимально возможный срок задержания мигранта может составлять до шести месяцев.

В этом месяце в Друскининкай был открыт палаточный лагерь для размещения мигрантов, но он уже заполнен, говорит Андрюс Белоручкинас, начальник пограничной службы Друскининкай.

Литовская армия также строит заграждение из колючей проволоки - так называемой концертины. Цель состоит в том, чтобы в конечном итоге это стало серьезным препятствием на границе протяженностью 679 км.

Подозрения литовцев в отношении причин нового притока мигрантов подкрепляются скрытой угрозой, высказанной Лукашенко после того, как Европейский Союз ввел новые санкции против Беларуси, наказывая за вынужденную посадку европейского пассажирского самолета с активистом белорусской оппозиции на борту в мае.

"Мы ловили и останавливали мигрантов, сейчас сами их ловите", - сказал Лукашенко лидерам Евросоюза.

Эта угроза, похоже, сбывается.

В марте прибыло всего восемь мигрантов, а в мае их число выросло до 77. Но в июне границу пересекли 473 просителя убежища, а в первой половине июля - более 1130 человек.

"Белорусский режим использует беженцев, людей из Ирака и других стран, превращая их в гибридное оружие против Литвы и Европы, - сказал в телефонном интервью министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. -Если людей можно использовать в качестве оружия в борьбе с Литвой, то барьер можно использовать как линию обороны".

Литовцы считают, что их страна стала мишенью еще и потому, что Литва приняла лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, которая сбежала в Вильнюс после того, как заявила о своей победе на президентских выборах в Беларуси в августе прошлого года. В этом месяце С. Тихановская и члены ее команды получили официальный статус - Министерство иностранных дел Литвы аккредитовало Демократическое представительство Беларуси.

По словам председателя комитета национальной безопасности и обороны Сейма Лауринаса Кащюнаса, Беларусь перестала отвечать на звонки по телефону доверия, которым уже много лет пользуются пограничники обеих стран. Кроме того, Беларусь перестала выполнять свои обязательства по приему возвращающихся мигрантов.

"Это тюрьма или лагерь?"

Большинство мигрантов, прибывающих в Литву, заявляют, что они из Ирака, большая их часть говорит, что они курды. Другие крупные группы мигрантов - прибывшие из Демократической Республики Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана и Сирии.

Теперь, когда они приехали в Литву, многие начинают беспокоиться о своем будущем.

"Это тюрьма или лагерь?" - спрашивает 28-летний иракец, представившийся Бирхатом, стоя рядом с одной из наспех установленных палаток в Друскининкай.

Рассказы Бирхата и других собравшихся вокруг него людей о том, как они попали в Литву, похожи. Некоторые из них рассказали, что в Facebook нашли группы, в которых говорилось, что они могут вылететь из Багдада в Минск, столицу Беларуси, получить визу, а затем легко пересечь литовскую границу. Бирхат был задержан пограничниками неделю назад.

Правительство Литвы не сомневается в том, что режим Лукашенко поощряет перемещение мигрантов, несмотря на то, что официальные лица Беларуси отрицают свое открытое участие. Г. Ландсбергис поясняет, что Беларусь начала выдавать визы прибывающим иракцам несколько месяцев назад. По словам министра иностранных дел Литвы, белорусская государственная туристическая компания Центркурорт сотрудничает с местными партнерами в Ираке и других странах и таким образом организует перелеты мигрантов.

До начала этого месяца единственным препятствием на литовско-белорусской границе был узкий канал.

Однако новые барьеры между двумя странами уже стремительно формируются.

"Завтра в эту невыносимую жару мы проложим еще полкилометра колючей проволоки", - говорит А. Белоручкинас, командир пограничной заставы Друскининкай. Он отмечает, что строительство заграждения из колючей проволоки планируется завершить в ближайшие два месяца.

Правительство планирует в конечном итоге укрепить так называемую концертину второй параллельной и более высокой стеной. Стоимость дополнительного забора составит около 41 миллиона евро.

"Забор не для свободного мира. Мы защищаемся забором от авторитарного режима, который пытается разрушить свободный мир", - сказал Л. Кащюнас. - Когда в Беларуси установится демократический режим, мы сможем его убрать", - сказал Л. Кащюнас, имея в виду границу.

"Однако в настоящее время мы можем столкнуться только с началом новой волны мигрантов. Мы полны решимости не открывать новый маршрут для мигрантов в Европу", - добавил председатель Комитета национальной безопасности и обороны Сейма.