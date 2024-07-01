2024.07.01 08:08

The Ditties открывает фестиваль в Медининкском замке

 
ru.DELFI.lt
Grupė "The Ditties"
Grupė "The Ditties"
ФОТО: Dainius Čėpla

6 июля, в день коронации Короля Миндаугаса, в Медининкай начнется первый международный летний фестиваль „Музыка в Медининкском замке“. На открытии выступят королевы свинга The Dittes, ведущий концерта - Дарюс Ужкурайтис, пишет madeinvilnius.lt.

The Ditties – единственное в Литве трио исполнительниц джаза - Вероника Чичинскайте-Голованова, Рута Якулите-Валчюкене и Рута Швипайте - которое известно уже 12 лет. Девушки выпустили три альбома – The Ditties (2016), Christmas Swing (2019) и Estrada (2021).

„Каждый год 6 июля мы празднуем день государства и Национальной песни, дарим концерты жителям разных городов. В этом году будет сразу несколько новостей – первый концерт и исполнение гимна в Медининкском замке, а вместе с этим – открытие первого международного летнего фестиваля „Музыка в Медининкском замке“. Исполнение гимна - всегда большая честь для нас, это очень волнует. Этот раз особый – замок часть нашей истории, поэтому атмосфера будет очень волнующей“, – сказали представители The Ditties.

Фестиваль начнется 6 июля и будет длиться до 25 августа. Всего состоится 8 концертов под открытым небом.

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