The Ditties открывает фестиваль в Медининкском замке

The Ditties – единственное в Литве трио исполнительниц джаза - Вероника Чичинскайте-Голованова, Рута Якулите-Валчюкене и Рута Швипайте - которое известно уже 12 лет. Девушки выпустили три альбома – The Ditties (2016), Christmas Swing (2019) и Estrada (2021).
„Каждый год 6 июля мы празднуем день государства и Национальной песни, дарим концерты жителям разных городов. В этом году будет сразу несколько новостей – первый концерт и исполнение гимна в Медининкском замке, а вместе с этим – открытие первого международного летнего фестиваля „Музыка в Медининкском замке“. Исполнение гимна - всегда большая честь для нас, это очень волнует. Этот раз особый – замок часть нашей истории, поэтому атмосфера будет очень волнующей“, – сказали представители The Ditties.
Фестиваль начнется 6 июля и будет длиться до 25 августа. Всего состоится 8 концертов под открытым небом.