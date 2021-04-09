Представитель сети Camelia Жедуне Юшките сказала Delfi, что у них были клиенты, интересовавшиеся наличием таких тестов.

"Мы почувствовали эту потребность, поэтому создаем жителям возможность безопасно и удобно купить в аптеке быстрый тест на COVID-19", – сказала собеседница, заметив, что тест на антигены стоит 15,99 евро. Для проверки используют слюну.

"В скором времени мы планируем продавать в аптеках быстрые антигенные тесты на COVID-19, для которых используют образцы из носовой полости. Эти тесты будут дешевле", – сказала Юшките.

Представитель Gintarinė vaistinė Ирена Тевялене сказала, что у них есть тесты на COVID-19 двух видов: в одном случае для проверки используют слюну, а в другом - образы из носовой полости.

"Мы готовы продавать их, только ждем указаний из Минздрава по вопросу порядка продажи тестов. Цены уточняются", – сказала Тевялене.

Она прибавила, что эти тесты - "для профессионального использования, их может использовать только человек, у которого есть специальная лицензия".

Представитель сети аптек BENU Миндаугас Урбас сказал, что в их аптеках есть тесты на антигены и антитела, но их продают по спецзаказу. Тесты, для которых используют образцы из носовой полости, продают по 10 шт, а те, для которых используют слюну и кровь - можно покупать и поштучно. Минимальная стоимость - 10 евро.

Урбас отметил, что это тесты для профессионального использования. Если ими будет тестироваться рядовой житель, результат нельзя признать верным. В случае использования тестов медучреждениями, ответственность за результат берут на себя сами учреждения.

О возможности приобретения быстрых тестов в аптеках на этой неделе говорила вице-министр здравоохранения Литвы Живиле Симонайтите.

"Давайте начинать с того, чтобы в каждой аптеке можно было купить быстрый тест, чтобы каждый человек мог себя проверить. Такой тест, чтобы образцы надо было брать не из носоглотки, а из носовой полости или использовать слюну", – сказала вице-министр.

Позже советник министра Айсте Шюкшта сказала, что обсуждают возможность продажи в аптеках тестов на антигены. Однако она заметила, что это решение еще может измениться.

Симонайтите сказала, что если такой тест покажет положительный результат, надо будет повторно сдать тест в мобильном пункте. По ее словам, порядок самотестирования и всех связанных с ним действий сейчас как раз обсуждается.

"Тесты в аптеках будут использоваться для повышения сознательности, для самопроверки", – прибавила она.

По словам главы Литовской ассоциации аптек Кристины Неманюте-Гаге, сейчас в литовских аптеках нельзя купить такие тесты, а если человек их купит, он должен нести их в медучреждение, чтобы его там проверили.

"Другие страны разрешают использовать эти тесты, люди сами их делают для самоконтроля, но для таких действий в Литве нужно принять определенные решения: служба аккредитации должна сказать, какие тесты, а Минздрав должен утвердить порядок, мы ждем, когда это сделают", – заметила она.