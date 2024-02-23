Территория железной дороги в Науяместисе могла бы стать кварталом для семей немецких военных

Территория, о которой идет речь, находится между улицами Тукстантмячё, Ешмининку, Прусу, Даряус ир Гирено и Панерю. Раньше ее использовала компания " ЛЖД ", однако сейчас ее готовят к конверсии. В случае необходимости там могут построить квартал для семей немецких военных.

"Чтобы использовать наше имущество как можно более эффективно, мы провели масштабный анализ и приняли решения, которые позволили оптимизировать как часть территорий, так и зданий. Это позволило осуществить трансформацию большой территории, находящейся в центре города. Эта территория может использоваться для строительства квартала домов для семей немецких военнослужащих – сообщение с территорией возможно на ж/д транспорте, на общественном транспорте, возможно обустроить квартал с качественными услугами", – сказала представитель LTG grupė Ева Лаурайтите.