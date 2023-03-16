Терпение жителей лопнуло: состояние дороги ужасное, а помощи нет

Читательница Каролина рассказала Delfi, что улица Ворупес в этом районе - настоящая катастрофа, поскольку она сплошь усеяна ямами, которые сейчас заполнены талой водой, поэтому ездить по этой дороге опасно. Правда, пешеходам на этой дороге приходится не лучше, из-за погодных условий дорога превратилась в грязь.
Терпение водителей лопнуло 14 марта, когда с дороги соскользнул микроавтобус компании Barbora. Он попал в глубокую яму и не смог выехать самостоятельно.
Фотографиями застрявшей машины делились пользователи социальной сети Facebook. Жители возмущены тем, что за дорогой никто не присматривает.
Delfi связался с Вильнюсским муниципалитетом и узнал, что улица Ворупес в ведение муниципалитета не передана. Об этом сказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
"Когда строили квартал, строители сформировали дороги для подъезда к нему и соединили с ними старую гравийную дорогу. Поскольку эта улица муниципалитету не принадлежит, о ней должны заботиться застройщики.
Жители подали заявку на приведение улицы в порядок, они готовы заплатить 50% работ. Сейчас готовят проект, он должен быть завершен в этом году. Реальная дата приведения дороги в порядок будет зависеть от того, когда соберут все необходимые средства", – сказал Грубинскас.
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