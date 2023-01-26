Терпение вильнюсца лопнуло: соседи во дворах паркуют и рабочие машины

Вильнюсцы не скрывают возмущения не только из-за недостатка мест, но и из-за того, что соседи паркуют не только личные, но и рабочие машины, порой микроавтобусы.

Читатель Альгис обратился в редакцию Delfi и сказал, что из-за одного соседа, который пригоняет рабочий фургон, среди соседей даже разразился скандал.

"Мало того, есть семьи, которые держат во дворе по несколько личных автомобилей, а пользуются лишь одним, плюс еще рабочие машины пригоняют. Я живу в одном доме 10 лет, раньше всем хватало места, но сейчас не то что во дворе, но и в пределах квартала нет свободных мест.

Машин во дворах стало больше после пандемии, а зимой хорошо видно, кто пользуется машинами, а кто нет. Некоторые машины превратились в сугробы и стояли так, пока снег не растаял. Днем во дворе полно машин, а вечером, до 17 ч. уже вообще не было свободных мест, все приехали с работы на рабочих машинах. А один сосед стал ездит домой на рабочем фургоне. Все не было бы так плохо, если бы он не бросал этот фургон посреди двора, занимая большую площадь, на которой можно было бы поставить целых три машины", – возмущался Альгис.

Он интересовался, как жители могли бы решить эту проблему.

Журналист Delfi связался с муниципалитетом и выяснил, что с таким вопросом в мэрию обращались не раз. Представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что решение проблемы было бы неблагоприятно для самих жителей.

"До вступления в силу Гражданского кодекса в 2001 г. участки земли около многоквартирных домов не были сформированы, этот процесс должны начать сами жители. Пока нет участка, парковка - общая, поэтому там в рамках ПДД могут стоять машины жильцов, их гостей, жителей соседних домов и т.д.

Если бы был сформирован участок, то жители могли бы решать вопрос расширения стоянки и распределения мест, установки шлагбаума, ограничить въезд посторонних. Но мы видим, что жители интересуются этой возможностью, но не формируют участки, поскольку в противном случае они лишатся других бонусов. Например, если нет сформированного участка, то его убирает муниципалитет, а если сформировать, то отвечать за уборку будет жилтоварищество", – сказал Грубинскас.

Он подчеркнул, что определенные ограничения есть в строительном регламенте, в котором установлены категории улиц и классы дорожного покрытия. Однако регулировать стоянку на государственной земле жители не могут.