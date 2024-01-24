Терпение – не железное: Литва может ввести полный запрет на использование электронных сигарет

"Я вижу большую проблему в связи с электронными сигаретами. Надо серьезно подумать о запрете. Однако быстрых решений не будет", – сказал Матулас.
По его словам, сейчас дети и молодежь курят электронные сигареты - это самая большая проблема.
"Об этом думают. Сейчас приняты дополнительные ужесточения, если бизнес будет вести себя так же безответственно, как с запрещенными запахами и вкусами - перепаковали и продают дальше... Как комитет, так и парламент предупредил бизнес. Если действия не изменятся, то пойдем на полный запрет электронных сигарет. Некоторые предприниматели приходили ко мне в кабинет, извинялись и даже указывали нарушителей", – сказал Матулас.
Староста фракции соцдемов Оринта Лейпуте согласилась, что ситуация в Литве в этой сфере неуправляемая.
"В школах не знают, что делать. Распространение электронных сигарет огромно. Конечно, мы пытаемся запретить и регулировать рекламы, запахи, вкусы, количество сахара, но эффект медленный", – сказала она.
Что касается запрета, она напомнила, что Литва - не изолированная страна.
"Будет контрабанда, покупки по интернету. Найдут способ, но джина из бутылки выпустили, сейчас справиться с этим очень сложно", – сказала Лейпуте.
Об этом сказал и депутат Аурелиюс Верига. Он заметил, что запрет на продажу электронных сигарет в Литве уже прошел стадию первого чтения.
"Проект зарегистрирован, его обсудили и в Комитете по вопросам здравоохранения", – напомнил депутат.
"В первом чтении многие голосовали "за", поскольку все видят проблемы, трудно контролировать, что именно распространяют и т.д.", – сказал Верига.
Согласно проекту, электронные сигареты можно будет купить только по рецепту врача и только в аптеках.
Парламент запретил электронные сигареты и наполнители, содержащие сахар и подсластители. Закон о запрете электронных сигарет, содержащих сахар и подсластители, вступит в силу 1 ноября 2024 года.