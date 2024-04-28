Терпение лопнуло, мужчина обратился в полицию: не знаешь, получишь ли пулю в лоб

За пару лет в его усадьбу прилетели четыре пули и застряли в крыше. Мужчина переселился в усадьбу в поисках покоя, а вместо этого со страхом каждый раз выходит во двор, опасаясь пули.
Это стрельбище между Берчюнай и Науяместисом появилось здесь в советское время. В 500 м от него живет Альгимантас Блажис. Он сказал, что до прошлого лета никаких проблем не было. Но потом в крышу беседки попала пуля - из пистолета или револьвера. Блажис поехал поговорить с владельцами стрельбища, но беседа не помогла.
В конце марта, перед пасхой в этом году он снова нашел пулю, на этот раз на пороге дома, вероятно, она попала в стену и упала на ступеньки. Блажис обратился в полицию.
Полиция взяла как вещественные доказательства найденные во дворе три пули, четвертая осталась в крыше. Полиция, по словам Блажиса, подтвердила, что пули могли попасть сюда только со стрельбища.
"Меня удивила позиция следователя, будто ничего плохого не случилось, никто не пострадал, но ведь до несчастья - один шаг", – удивлялся Блажис.
По его словам, со стороны стрельбища есть насыпи, безопасность обязаны обеспечивать инструкторы, но, видимо, стреляющие не соблюдают протокол.
Недавно на стрельбище стали проводить мальчишники и девичники, дни рождения и другие праздники.
"Я летом просил владельца стрельбища оборудовать видеокамеры, чтобы выяснить, кто не соблюдает правила", – сказал Блажис.
Представитель Главного комиссариата полиции Паневежского округа Одета Юкнюте сказала, что в связи с этим инцидентом начато расследование. "Сейчас мы собираем информацию, уточняем обстоятельства. Надо все проверить, тогда будет принято решение", – заметила она.
Один из владельцев стрельбища Medeina Пятрас Абукявичюс был немногословен. По его словам, полиция проводит расследование, поэтому комментировать все это можно после окончания расследования.
"Мы сами не понимаем, как такое произошло. 9 мм пуля не может долететь до усадьбы этого человека. У нас стреляют и полицейские, они тоже говорят, что это невозможно", – утверждает Абукявичюс.
По его словам, другие жители на стрельбище не жалуются.
Абукявичюс утверждает, что за стреляющими следят инструкторы.