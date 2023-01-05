Теплый январь в Европе. В восьми странах побиты температурные рекорды

В Польше, где снежная и морозная зима — обычное дело, в воскресенье зафиксировали почти 19 градусов тепла. В испанском Бильбао в тот же день градусник показал +25 по Цельсию, что на десять градусов больше среднего показателя для 1 января.

Рекорды температуры, кроме Польши, были побиты в Нидерландах, Лихтенштейне, Литве, Латвии, Чехии, Дании и Беларуси. Региональные рекорды зафиксированы в Германии, Франции и Украине.

Альпийские горнолыжные курорты простаивают без снега: на склонах зеленеет травка.

В Варшаве температура воздуха 1 января была на 4 градуса выше предыдущего январского рекорда. В Беларуси было +16,4 — на четыре с половиной градуса больше предыдущего рекорда.

Температурные рекорды в мире регистрируются довольно часто, но обычно новый рекорд отличается от предыдущего на какие-нибудь десятые доли градуса.

Тепло, правда, не во всей Европе: в Скандинавии и России синоптики обещают снегопады и мороз до минус двадцати.

На днях Британия, Ирландия, Франция и Испания, подведя климатические итоги 2022 года, объявили, что он был самым жарким в истории.

В Британии все месяцы, кроме декабря, были в среднем теплее обычного. В декабре же на целую неделю установился морозец и снег лежал даже в южной Англии.

Из-за теплой погоды во многих странах Европы упал спрос на газ, а вслед за ним падает и цена. В среду цена кубометра на лондонской бирже впервые с ноября 2021 года опустилась ниже 750 долларов США за тысячу кубометров, а на хабе TTF в Нидерландах — до 733 долларов.

Ученые считают, что волны теплой или жаркой погоды становятся все мощнее и длиннее из-за влияния человека на климат. Тепло зимой в Европе — это может быть приятно и выгодно, но волны зноя летом убивают людей и уничтожают урожаи.