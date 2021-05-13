Теплые весенние дни закончились, возвращаются дожди

Дождливой погода будет и в пятницу. Ночью местами будут идти сильные дожди. Днем прогнозируют кратковременные осадки, местами ожидаются грозы. Будет дуть восточный, юго-восточный ветер, скорость ветра 8-13 м/с. Ночью будет 5-10, днем до 15-20 градусов тепла.

В выходные будет немного теплее, но по-прежнему ожидаются дожди.