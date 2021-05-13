aA
В четверг ночью к Литве приблизился циклон. Он вытеснит из Литвы тепло и принесет дождь. Утром дождь пойдет в Аукштайтии и Дзукии. Днем будет облачно с небольшими прояснениями. Во многих районах дождь. Местами пойдут сильные ливневые дожди с грозами. На севере порывы восточного ветра достигнут 15 м/с. Тепла будет меньше. В большинстве районов ожидается 11-16 градусов тепла. На Западе Литвы дожди начнутся позже, поэтому воздух там прогреется до 17-20 градусов тепла.
Теплые весенние дни закончились, возвращаются дожди
© DELFI / Andrius Ufartas

Дождливой погода будет и в пятницу. Ночью местами будут идти сильные дожди. Днем прогнозируют кратковременные осадки, местами ожидаются грозы. Будет дуть восточный, юго-восточный ветер, скорость ветра 8-13 м/с. Ночью будет 5-10, днем до 15-20 градусов тепла.

В выходные будет немного теплее, но по-прежнему ожидаются дожди.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

"Большой марш в защиту семей": что на самом деле запланировано в Литве на субботу

15 мая в Литве состоится " Большой марш в защиту семей",...

"Delfi Главное": Путин на пути к поБеде и битва за "традиционные ценности" в Литве (10)

Что показал Парад Победы в Москве и выступление...

Коллеги покончившего с собой врача решили не молчать: все происходило у нас на глазах (23)

Трагическая смерть врача Шяуляйской больницы...

В Каунасе рекомендуется останавить контактное обучение учеников начальных классов

По причине неблагоприятной эпидемиологической...

Коронавирус в Литве: 1136 новых случаев, скончались 7 человек (6)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1136 новых случаев...