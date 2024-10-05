Теплые дни и холодные ночи: какой будет погода на выходные

Небо на большей части территории страны будет частично облачным, а на северо-западе Литвы - достаточно солнечно. Преобладающее высокое давление предотвратит образование дождевых облаков, поэтому день ожидается достаточно сухой. Ветер будет слабый северный, северо-восточный, скорость достигнет 3-8 м/с. Температура в Литве составит от 10 до 15 градусов тепла. Теплее всего будет на побережье, а самой прохладной останется восточная окраина страны.

В воскресенье по-прежнему будет преобладать область высокого давления, поэтому вероятность дождя ночью очень мала. Ветер также будет северо-восточный, северный, умеренный. Ночная температура также довольно низкая. Во многих районах столбик термометра опустится до 1-6 градусов тепла. В некоторых местах немного теплее и похолодает не более чем до 8 градусов тепла. В воздухе местами, а во многих районах на поверхности почвы ожидаются заморозки до 5 градусов ниже нуля.