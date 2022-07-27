Тепло ушло: воздух прогреется не больше чем до 22 градусов

Небольшие осадки пройдут лишь местами, возможны грозы. Будет дуть сильный ветер. Днем будет всего 17-22 градусов тепла. Прохладнее будет в Жемайтии и у моря, а теплее на востоке страны.
В ночь на четверг с запада придут дождевые облака. Местами на западе прогнозируют дожди. Ночью будет 10-15 градусов тепла.
В четверг днем погоду обусловит зона низкого давления. Небольшие дожди пройдут во многих районах, сильные ливневые дожди прогнозируют лишь местами. Днем будет 18-22 градуса тепла.
В выходные осадков уже будет меньше, ночи будут прохладнее, а днем будет такая е температура, как в четверг.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Спецэфир Delfi c депутатами из Москвы: как разбудить россиян?
Сразу после выпуска новостей, который представляет...
Исследование показало: иметь собственный автомобиль невыгодно, но люди придумывают массу аргументов в его пользу
Почти треть жителей городов согласна с тем, что...
Заболевшие COVID-19 могут проконсультироваться с врачом и получить больничный дистанционно
В связи с распространением в Литве инфекции...
Коронавирус в Литве: 1459 новых случаев и ни одной смерти
За минувшие сутки в Литве был выявлено 1459 новых случаев...