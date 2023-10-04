Тепло уходит: небо заволокут тучи, дожди пройдут на всей территории Литвы

В результате прогнозируют дожди и сильный ветер. В среду днем в большинстве районов будет пасмурно, местами ненадолго выглянет солнце. Дожди пройдут на всей территории страны, местами, в основном на юго-западе, осадки будут очень сильными. Кое-где прогнозируют грозы. Будет облачно и ветрено, днем воздух прогреется всего до 12–17 градусов тепла.

В ночь на четверг во многих районах будут идти дожди, местами сильные. По-прежнему будет ветрено. Ночью будет 7–12, у моря 14 градусов тепла, днем воздух прогреется до 11–16 градусов тепла.