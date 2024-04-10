Тепло поделит Литву на две части: в одной будет весна, а в другой – лето

 
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Vilnius
Vilnius
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

В среду Литва останется в зоне действия антициклона, поэтому днем будет облачно с прояснениями, небольшие осадки возможны на юго-западе страны, но больших дождей не будет.

Днем осадков не ожидается, но во второй половине дня поднимется ветер, особенно сильным ветер будет на западе страны, там порывы будут достигать 15-18 м/с. В западной части Литвы в среду будет 8-13, а в восточной - 20-25 градусов тепла.

В ночь на четверг в западных районах пройдут небольшие осадки. Будет дуть сильный западный, юго-западный ветер. Ночью и утром будет 2-7, а днем 11-16 градусов тепла.

В ночь на пятницу, как и днем, ожидаются небольшие осадки. В пятницу также прогнозируют достаточно сильный ветер - 8-13 м/с, однако опасных порывов не прогнозируют.

Ночью будет 6-11 градусов тепла, а днем 10-15 градусов.

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