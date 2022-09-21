Тепла придется подождать: пока синоптики хороших перемен не обещают

В среду днем высокая облачность ожидается на востоке страны, больше прояснений прогнозируют на западе. До вечера во многих районах пройдут небольшие дожди. Будет дуть северный ветер. Особого тепла не будет. Воздух с трудом прогреется до 12-15, на юго-западе местами до 16-17 градусов.

В четверг влияние циклона на погоду снизится, поэтому осадков будет меньше. Ночью без особых осадков. Ветер ослабеет. Ожидается туман. Ночью будет 3-8 градусов тепла, возможны заморозки до 0-2 градусов. Днем в некоторых районах пройдет небольшой дождь. Будет дуть северный ветер, поэтому ожидается осенняя погода, воздух прогреется всего до 12-17 градусов.

В пятницу особых перемен не ожидается.