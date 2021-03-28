Тепла как не бывало: в Литву вернется прохлада и дожди

В южных районах страны районах ожидаются кратковременные дожди. В этот день не стоит удивляться, увидев среди капель дождя снежинки. Западный, юго-западный ветер останется сильным, неприятным, местами даже порывистым. По сравнению с субботой тепла будет значительно меньше, термометры покажут 5-10 градусов тепла.

Новая полоса дождевых облаков, движущаяся с запада, достигнет Балтийского региона в понедельник. Ночью в западных районах пройдет дождь, днем ​​он накроет почти всю страну. Ветер утихнет, ночью будет южным, днем ​​преимущественно юго-западным.

Температура ночью будет варьироваться от 3 градусов мороза в восточных регионах до 2 градусов тепла в Жемайтии, около 4 градусов тепла будет у моря. Днем воздух снова очень быстро прогреется, до 6-11 градусов тепла.