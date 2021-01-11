Тенденции в Литве меняются: можно ли надеяться на изменения требований карантина

По его словам, после праздников снова стали больше тестировать, количество положительных результатов сократилось до 15%, но радоваться, по словам ученого, еще рано.

"Я бы не спешил радоваться, поскольку количество пациентов в больнице не снижается. Если мы говорим о каких-то послаблениях, то пока не начнет нормально функционировать система здравоохранения, послабление означает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения. Мы не можем этого допустить", – сказал в передаче "Утро на Delfi" Землис-Балявичюс.

"Если мы сейчас введем послабления, а придет новый штамм, больницы снова будут загружены, а это означает новые смерти. Поэтому о снятии ограничений надо говорить осторожно", – подчеркнул ученый.

Он заметил, что на этой неделе продолжат следить за статистикой – пандемия считается под контролем, если процент положительных результатов не превышает 4.

"Что значат послабления без невозможности контролировать пандемию? – Это значит, что мы неделю-две радуемся свободе, а потом на два месяца "засядем" в тот же карантин. Хотим ли мы этого? Навряд ли. Об этом надо говорить", – сказал специалист.

Он обратил внимание, что за ситуацией на своих территориях следят и администрации муниципалитетов.

"В Алитусе увеличили тестирование, и получили результат. Они показали нам – реальное лицо пандемии. Если в Алитусе больше тестируют и количество больных не сокращается, это знак, вероятно, что падение незначительное, ситуация пока еще неважная", – сказал ученый.

"Нет радостных новостей, мы не можем расслабиться. К сожалению, придется жить с пандемией", – акцентировал Землис-Балявичюс.

Из-за новых штаммов, по его словам, сложно сказать, когда могут ослабить карантин.

"Пока не восстановлена работа больниц, нет системы для контроля пандемии, послабления были бы ошибкой. В прошлом году коронавирус унес жизни 2000 человек. Если мы не справимся с пандемией, в этом году. Можем ли мы себе это позволить? – Мне кажется, жизни людей важнее", – прибавил специалист.

По данным на 7 января, отчет представил аналитик Айстис Шимайтис. Он сказал, что в общем есть улучшения.

"Если обобщить информацию, то есть некоторые улучшения, но в 20–ти муниципалитетах показатель все еще растет. Мобильность снизилась, но она все же немного выше, чем была весной. Количество тяжелых больных пока растет, рост числа смертей замедлился, но тенденции снижения пока нет", – писал он.

Шимайтис сказал, что первые признаки улучшения оценивать пока рано.