Тенденции миграции меняются: в прошлом году из Литвы уехало в два раза меньше граждан, чем пять лет назад

"В последние годы наблюдается рост возвратной миграции. Второй год подряд число возвращающихся превышает число уезжающих, наблюдается положительное сальдо миграции. Вероятно, что в этом году по объективным причинам сохранить эту тенденцию не удастся.
Однако мы видим, что люди возвращаются из-за тоски по семье и родине, а из практических соображений одним из факторов становятся качественные медицинские услуги. Также значительная часть возвращается, потому что они заработали деньги, хотят растить детей в Литве, имеют идеи и накопленный опыт и планируют начать свой бизнес", - комментирует данные глава Вильнюсского офиса МОМ в Литве Эйтвидас Бингялис.
Отмечается, что вернувшиеся хотят жить не только в крупных городах, но и в городах поменьше.
Пять лет назад наиболее часто упоминаемыми причинами отъезда были недостаточный доход и отсутствие работы, говорится в сообщении.
На данный момент причины более разнообразны – пятая часть указывает, что уезжает к членам семьи или друзьям, около 19 проц. в качестве причины указывают учебу, столько же – низкий доход.
Исследование, проведенное в этом году осуществляемым МОМ проектом Renkuosi Lietuvą (Выбираю Литву) и Spinter, выявило еще одну тенденцию – люди выбирают отъезд еще и потому, что у них нет обязательств в Литве (например, они могут работать удаленно, у них нет своей недвижимости в Литве и пр.).
"Показатели эмиграции и иммиграции постоянно меняются, нередко стимулом для отъезда становится экономическая ситуация, но качество жизни в Литве также улучшается, поэтому люди понимают, что и в нашей стране они могут рассчитывать на конкурентоспособную зарплату", - в сообщении отмечает Э. Бингялис.
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