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В субботу погоду в Литве будет определять атмосферный фронт, переместившийся с севера на восток страны.
Температура воздуха в Литве распределится неравномерно: в одной части страны ожидается 29 градусов тепла
© DELFI / Josvydas Elinskas

В восточных районах страны ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет западный, умеренный, во время грозы местами порывы достигнут 15-18 м/с. Температура воздуха будет распределена неравномерно - в северо-западных районах она будет колебаться в пределах 22-25 градусов тепла, в южных и восточных районах воздух прогреется до 26-29 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ожидаются дожди. Полоса облаков, движущаяся с юго-запада, принесет на большую часть Литвы кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер западный, умеренный, во время грозы будет порывистым. Ночью температура упадет до 13-18 градусов тепла.

В воскресенье во многих районах пройдут дожди, возможны грозы. Будет дуть сильный западный ветер, при грозе порывы достигнут 15-18 м/с. Воздух прогреется до 19-24 градусов.

В начале новой недели будет тепло, не исключены и кратковременные дожди.

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