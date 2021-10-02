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В ближайшие дни погоду в Литве обусловит юго-западная часть антициклона.
Температура в Литве поднимется до 19 градусов
© DELFI / Andrius Ufartas

В субботу днем будет облачно с прояснениями. На востоке местами пройдут небольшие дожди. Днем воздух прогреется до 11–16 градусов тепла. Прохладнее будет на востоке, а теплее – у моря.

В Вильнюсе также пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до 11–13 градусов тепла.

В воскресенье погода будет переменчивой. Ночью и в первой половине дня будет пасмурно, на востоке местами пройдут дожди. После обеда облака рассеются, начнется период более сухой погоды, который охватит и начало недели. Ночью будет 5–10, днем 14–19 градусов тепла. Теплее всего будет на юго-западе и на западе страны – 17–19 градусов.

В начале недели ожидается приятная погода. В первые дни недели без осадков. Будет дуть сильный и порывистый ветер. Ночью будет 5–10, а днем до 14–18 градусов тепла.

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