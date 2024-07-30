Тем, кто боится летать на самолетах, это лучше не смотреть: сегодня наблюдались странные вещи

Страница „Погода и климат в Литве“ делится информацией о том, что 29 июля из-за сильных порывов ветра не все самолеты с первого раза смогли безопасно сесть в аэропорту. Некоторым самолетам вообще пришлось лететь в другие аэропорты. На взлете некоторые самолеты как следует раскачивало.

Литовцы в социальных сетях делились информацией о том, что уже в воскресенье один самолет смог сесть только со второй попытки. „Сегодня почти все летают зигзагами. Стамбул и Ригу отозвали, Хельсинки улетел обратно в Хельсинки, Берлин вышел из строя, Корфу направлен в Варшаву, Эйндховен, Краков опаздывают. Веселье в аэропорту“, - писала одна девушка.