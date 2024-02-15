Telia активировала телефонные номера с новым кодом

Несмотря на то, что старый междугородний код будет действовать до следующего года, руководитель проекта по изменению нумерации Telia Рима Пакальните говорит, что не стоит дожидаться даты его деактивации, и призывает внести необходимые изменения в свой контакт-лист уже сейчас.
"Согласно плану Службы по регулированию связи (СРС), активация нового кода должна произойти уже 1 марта, поэтому мы решили дать нашим клиентам чуть больше времени для отработки новых навыков и предоставить им возможность раньше протестировать номера, начинающиеся с нуля. Это никоим образом не коснется тех, кто еще не успел ознакомиться с новым порядком, но те, кто хочет заранее подготовиться к деактивации старых телефонных номеров, начинающихся с восьмерки, могут сделать это уже сегодня", – цитируется представитель компании в пресс-релизе.
Литва обязалась выполнить изменения кода еще двадцать лет назад, при вступлении Литвы в ЕС. По словам Р. Пакальните, процесс затянулся, поскольку этому препятствовали номера экстренных служб помощи – некоторые из них использовали 0 в начале номера. После их деактивации в позапрошлом году и переходе на единый номер 112, технических препятствий для выполнения принятых обязательств не осталось.
"Досрочно завершив подготовку, сегодня мы успешно вступили в переходную фазу изменения номеров, которая продлится до 28 февраля 2025 г. Эту фазу можно назвать "двойной", поскольку во время нее пользователи смогут звонить, используя оба номера, начинающиеся как с восьмерки, так и с нуля. Номера старого формата перестанут действовать с 1 марта 2025 года", – отметила она.