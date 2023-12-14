Телефоны, парфюмерия и наушники - что покупают литовцы в подарок на Рождество?

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock nuotr.

Литовцы целенаправленно планируют, когда лучше всего покупать рождественские подарки. Почти половина (48,5%) покупателей заранее заботятся о рождественских подарках, 16,1% покупают их даже в ноябре – во время "Черной пятницы", когда происходят самые большие распродажи, 29,8%– в начале декабря и лишь небольшая часть – 5,6% – в последнюю неделю перед Рождеством.

Это показал опрос, проведенный интернет-торговым центром Varle.lt, в котором приняли участие более 4,5 тыс. респондентов.

В этом году на один рождественский подарок покупатели тратят в среднем полсотни евро, но некоторые не жалеют и 400 евро.

В сообщении также указывается, что в список самых популярных рождественских подарков 2023 года в этом году вошли конструкторы, наушники, игрушки-роботы, смарт-часы и смарт-браслеты, телефоны и парфюмерия.

По данным опроса, почти каждый второй участник исследования – 48,2% – покупает рождественские подарки онлайн. 49,3% респондентов покупают их как онлайн, так и в физических магазинах.

И лишь небольшая часть – всего 2,5% покупателей – выбирают подарки только в физических магазинах.

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