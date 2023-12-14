Телефоны, парфюмерия и наушники - что покупают литовцы в подарок на Рождество?

Это показал опрос, проведенный интернет-торговым центром Varle.lt, в котором приняли участие более 4,5 тыс. респондентов.

В этом году на один рождественский подарок покупатели тратят в среднем полсотни евро, но некоторые не жалеют и 400 евро.

В сообщении также указывается, что в список самых популярных рождественских подарков 2023 года в этом году вошли конструкторы, наушники, игрушки-роботы, смарт-часы и смарт-браслеты, телефоны и парфюмерия.

По данным опроса, почти каждый второй участник исследования – 48,2% – покупает рождественские подарки онлайн. 49,3% респондентов покупают их как онлайн, так и в физических магазинах.