Коршуновас оспорил увольнение с поста художественного руководителя. Когда будет принято решение, пока неизвестно.
Администрация театра в декабре указала, что режиссер был уволен за халатное отношение к своим обязанностям и систематические прогулы.
Напомним, что в начале декабря 2022 г. Коршуновас был уволен с поста худрука ЛНДТ.
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