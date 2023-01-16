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Уволенный из Литовского национального драматического театра в декабре режиссер Оскарас Коршуновас обратился в Комиссию по трудовым спорам. Эту информацию в понедельник подтвердила представитель театра Лаура Гудзинявичюте.
Oskaras Koršunovas
Oskaras Koršunovas
© DELFI / Andrius Ufartas

Коршуновас оспорил увольнение с поста художественного руководителя. Когда будет принято решение, пока неизвестно.

Администрация театра в декабре указала, что режиссер был уволен за халатное отношение к своим обязанностям и систематические прогулы.

Напомним, что в начале декабря 2022 г. Коршуновас был уволен с поста худрука ЛНДТ.

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