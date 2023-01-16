Коршуновас оспорил увольнение с поста художественного руководителя. Когда будет принято решение, пока неизвестно.

Администрация театра в декабре указала, что режиссер был уволен за халатное отношение к своим обязанностям и систематические прогулы.

Напомним, что в начале декабря 2022 г. Коршуновас был уволен с поста худрука ЛНДТ.