Таурагская больница обновит отделение реанимации – на это выделено более 2,5 млн евро

По сообщению самоуправления, цель проекта – обеспечить в Таурагской больнице равномерное, безопасное, бесперебойное и эффективное оказание услуг интенсивной терапии и неотложной помощи во время опасных для здоровья ситуаций, модернизировать больничные помещения, обеспечить безопасные условия для пациентов и работников системы здравоохранения.
На реализацию проекта было выделено более 2,5 млн евро из Фонда восстановления и повышения устойчивости ЕС (Rrf), а также средства госбюджета.
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