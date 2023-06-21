21 июня 2023 г. 15:21

Таурагская больница обновит отделение реанимации – на это выделено более 2,5 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas
В конце мая текущего года Таурагская больница подписала с Центральным агентством управления проектами договор о финансировании проекта " Модернизация инфраструктуры Отделения реанимации и интенсивной терапии и оказания скорой медицинской помощи в общественном учреждении Таурагской больницы", сообщает Таурагское районное самоуправление.

По сообщению самоуправления, цель проекта – обеспечить в Таурагской больнице равномерное, безопасное, бесперебойное и эффективное оказание услуг интенсивной терапии и неотложной помощи во время опасных для здоровья ситуаций, модернизировать больничные помещения, обеспечить безопасные условия для пациентов и работников системы здравоохранения.

На реализацию проекта было выделено более 2,5 млн евро из Фонда восстановления и повышения устойчивости ЕС (Rrf), а также средства госбюджета.

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