Таурагская больница обновит отделение реанимации – на это выделено более 2,5 млн евро

По сообщению самоуправления, цель проекта – обеспечить в Таурагской больнице равномерное, безопасное, бесперебойное и эффективное оказание услуг интенсивной терапии и неотложной помощи во время опасных для здоровья ситуаций, модернизировать больничные помещения, обеспечить безопасные условия для пациентов и работников системы здравоохранения.