"Пока премьер-министр и все прозрачные консерваторы хранят гробовое молчание, сегодня я отправил заявления: в ССР с просьбой начать досудебное расследование в отношении Шюгждинене, истребовать отчеты всех членов Каунасского горсовета и начать досудебное расследование. В ГНИ – с просьбой оценить и начать расследование, нет ли налоговых нарушений в доходах, полученных Шюгждинене и другими членами Каунасского горсовета, а также в их отчетах", – пишет А. Тапинас на своей странице в Facebook.

Общественник также намерен в последний раз обратиться к руководству Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) с просьбой предоставить чеки членов Йонавского районного совета.

"Сегодня я направлю письмо всем лидерам СДПЛ и объясню ситуацию, почему мы находимся на пороге судебного иска против Йонавского самоуправления и его мэра, и в последний раз попрошу Миндаугаса Синкявичюса предоставить скрываемые его чеки и счета, а также чеки и счета других членов Йонавского совета", – сообщил он.

Между тем, министр Ю. Шюгждинене, оказавшаяся в центре скандала вокруг средств, выделяемых на деятельность члена совета, во вторник вечером обнародовала отчеты о канцелярских расходах. Политик уверяет, что таким образом она стремится развеять сомнения относительно ее стандартов прозрачности и "двигаться вперед", поскольку, как отмечает политик, она чувствует себя "совершенно спокойно перед совестью".