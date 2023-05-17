"Пока премьер-министр и все прозрачные консерваторы хранят гробовое молчание, сегодня я отправил заявления: в ССР с просьбой начать досудебное расследование в отношении Шюгждинене, истребовать отчеты всех членов Каунасского горсовета и начать досудебное расследование. В ГНИ – с просьбой оценить и начать расследование, нет ли налоговых нарушений в доходах, полученных Шюгждинене и другими членами Каунасского горсовета, а также в их отчетах", – пишет А. Тапинас на своей странице в Facebook.
Общественник также намерен в последний раз обратиться к руководству Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) с просьбой предоставить чеки членов Йонавского районного совета.
"Сегодня я направлю письмо всем лидерам СДПЛ и объясню ситуацию, почему мы находимся на пороге судебного иска против Йонавского самоуправления и его мэра, и в последний раз попрошу Миндаугаса Синкявичюса предоставить скрываемые его чеки и счета, а также чеки и счета других членов Йонавского совета", – сообщил он.
Между тем, министр Ю. Шюгждинене, оказавшаяся в центре скандала вокруг средств, выделяемых на деятельность члена совета, во вторник вечером обнародовала отчеты о канцелярских расходах. Политик уверяет, что таким образом она стремится развеять сомнения относительно ее стандартов прозрачности и "двигаться вперед", поскольку, как отмечает политик, она чувствует себя "совершенно спокойно перед совестью".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Kroatijoje gyvenanti lietuvė: čia vyrai gimdyme gali dalyvauti tik po kursų, o vaikai šiltą maistą darželyje gauna vos kartą per dieną patarė, ką būtina aplankyti šioje šalyje
TOP новостей
Некоторым водителям придется чаще проходить медкомиссию: какая периодичность установлена
Решение участить медосвидетельствование части...
Эфир Delfi: Лукашенко пропал и появился - есть ли план у его окружения и оппозиции?
Временное исчезновение Лукашенко из медиаполя, а...
Государство нацелилось на карман работников: 100 000 человек будут лишены компенсаций
Представители строительного сектора и сектора...
Часть жителей Литвы получит письма ГНИ: призывают заплатить налоги, поскольку уже начисляют пеню
Государственная налоговая инспекция (ГНИ)...
Рост выплат банкам по ипотеке может заставить жителей Литвы менять жилье
Рост процентной ставки, которую Европейский...