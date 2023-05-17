aA
Общественный деятель Андрюс Тапинас обратился в Службу специальных расследований (ССР) и Государственную налоговую инспекцию (ГНИ) с просьбой проверить отчеты министра образования, науки и спорта Юргиты Шюгждинене, а также всех остальных членов Каунасского горсовета, и начать расследование.
Jurga Šiugždinienė
Jurga Šiugždinienė
© ELTA / Dainius Labutis

"Пока премьер-министр и все прозрачные консерваторы хранят гробовое молчание, сегодня я отправил заявления: в ССР с просьбой начать досудебное расследование в отношении Шюгждинене, истребовать отчеты всех членов Каунасского горсовета и начать досудебное расследование. В ГНИ – с просьбой оценить и начать расследование, нет ли налоговых нарушений в доходах, полученных Шюгждинене и другими членами Каунасского горсовета, а также в их отчетах", – пишет А. Тапинас на своей странице в Facebook.

Статьи по теме:
Отчеты Шюгждинене не убедили Тапинаса: вопрос, неужели премьер продолжит защищать министра
Министр образования опубликовала отчеты о расходах: уверяет, что спокойна перед своей совестью

Общественник также намерен в последний раз обратиться к руководству Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) с просьбой предоставить чеки членов Йонавского районного совета.

"Сегодня я направлю письмо всем лидерам СДПЛ и объясню ситуацию, почему мы находимся на пороге судебного иска против Йонавского самоуправления и его мэра, и в последний раз попрошу Миндаугаса Синкявичюса предоставить скрываемые его чеки и счета, а также чеки и счета других членов Йонавского совета", – сообщил он.

Между тем, министр Ю. Шюгждинене, оказавшаяся в центре скандала вокруг средств, выделяемых на деятельность члена совета, во вторник вечером обнародовала отчеты о канцелярских расходах. Политик уверяет, что таким образом она стремится развеять сомнения относительно ее стандартов прозрачности и "двигаться вперед", поскольку, как отмечает политик, она чувствует себя "совершенно спокойно перед совестью".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Оппозиция заговорила о вотуме недоверия Шюгждинене: надо делать, неважно, чем это закончится

Председатель Демократического союза "Во имя Литвы"...

Президиум СО-ХДЛ: партия доверяет министру Шюгждинене

В ответ на неутихающую в публичном пространстве шумиху...

Политологи: коммуникация министра – детская, а обещанной прозрачности давно нет

Политологи критически оценивают коммуникацию как...

Офис президента: решение о судьбе Шюгждинене на посту министра – в руках премьера

После того, как в публичном пространстве возникли...

Премьер об обвинениях в адрес Шюгждинене: я поговорю с министром и тогда у меня будет свое мнение

Премьер-министр Ингрида Шимоните говорит, что в...

TOP новостей

Некоторым водителям придется чаще проходить медкомиссию: какая периодичность установлена

Решение участить медосвидетельствование части...

Эфир Delfi: Лукашенко пропал и появился - есть ли план у его окружения и оппозиции?

Временное исчезновение Лукашенко из медиаполя, а...

Государство нацелилось на карман работников: 100 000 человек будут лишены компенсаций

Представители строительного сектора и сектора...

Часть жителей Литвы получит письма ГНИ: призывают заплатить налоги, поскольку уже начисляют пеню

Государственная налоговая инспекция (ГНИ)...

Рост выплат банкам по ипотеке может заставить жителей Литвы менять жилье

Рост процентной ставки, которую Европейский...