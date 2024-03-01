Таможня: зарегистрированные в России автомобили до 11 марта должны покинуть Литву

По данным таможни, на территории Литвы еще есть владельцы автомобилей, зарегистрированных в России. До 11 марта эти лица должны зарегистрировать свои транспортные средства в Литве или покинуть ЕС.

С 11 марта владельцы автомобилей с российскими номерами будут считаться нарушителями требований законодательства и в отношении них будет применяться ответственность – штраф или конфискация автомобиля.

Литва выполняет санкционные требования Совета Европы, которыми разрешалась регистрация въехавших автомобилей до 19 декабря прошлого года. С 11 марта этого года зарегистрированные в России автомобили не могут находиться на территории Литвы или к этому времени должны быть перерегистрированы.